Pavimentação no Encantado do Oeste

Assis Chateaubriand - O governo de Assis Chateaubriand vem promovendo melhorias que visam ao desenvolvimento da Cidade Morada Amiga, a exemplo da pavimentação de vários bairros que há décadas esperavam pela benfeitoria. E aos poucos o maior projeto asfáltico já realizado no Município está expandindo e atendendo novas comunidades.

Enquanto isso, nos locais onde ainda não há pavimentação, a prefeitura está trabalhando no intuito de oferecer melhores condições de trafegabilidade aos moradores, incluindo o interior. Exemplo disso é o serviço realizado no Encantado do Oeste, onde todas as ruas não asfaltadas do distrito receberam solo brita.

Para concluir o trabalho, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras utilizou 87 cargas, transportadas em caminhões caçamba, espalhando 870 metros cúbicos de pedras, distribuídos por uma patrola e uma pá-carregadeira. Foram investidos quase R$ 50 mil.

“E os trabalhos não param, pois vamos promover melhorias também em outras comunidades do interior do município”, garante José Vieira Neto, secretário da pasta.

“Temos o compromisso de trabalhar em prol da nossa população. Aos poucos, estamos avançando e a cidade vem passando por um nítido desenvolvimento estrutural. Estamos governando de forma organizada e aplicando com responsabilidade o dinheiro público”, afirma o prefeito João Aparecido Pegoraro.