Paulo Bento quer a liderança isolado do Turismo Nacional

O Turismo Nacional, o Brasileiro de Marcas 1.6, chega a São Paulo no próximo sábado, quando será disputada quarta etapa da temporada. Essa etapa é importantíssima para os cascavelenses, pois será a última prova antes de a categoria desembarcar em Cascavel. A Capital do Oeste sediará a quinta etapa, quando será Open para a Cascavel de Ouro, marcada para o dia 18 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux.

Depois de belas atuações em Guaporé (RS) e Goiânia (GO), o cascavelense Paulo Bento, da equipe Injediesel, chega a São Paulo com o objetivo de assumir a liderança isolada da categoria 2A. Ele divide a primeira colocação com Edson Bueno, paranaense de Teixeira Soares. Cada um tem 208 pontos.

A categoria 2A tem outros cascavelenses como destaques. A dupla Paulo Pizzoni/Leandro Zandoná ocupa a quinta colocação, com 148 pontos/ Lorenzo Massaro/Thiago Klein estão em 15º, com 49; e Edoli Caus Júnior/Marcelo Beux aparece em 21º, com 31 pontos.

Na categoria 1A, Caíto Carvalho e seu parceiro André Bragantini esperam recuperar os pontos que deixaram de marcar em Goiânia e almejam subir na classificação do campeonato. Eles estão em 13º, com 35 pontos.

Já na categoria 2B, Felipe Carvalho quer nova vitórias que o levem à liderança. Mesmo não tendo participado da etapa de abertura da temporada, em Londrina, é o terceiro colocado, com 193 pontos. Carlos Machado, o líder, tem 236.

Classificação extra-oficial do Turismo Nacional

Categoria 1A

Pos. Piloto Pontos

1º) Gustavo Mascarenhas 246

2º) Fabiano Cardoso 211

3º) Pablo Alves 189

4º) Francisco Júnior 174

13º) Caito Carvalho/André Bragantini 35

Categoria 2A

1º) Edson Henrique Bueno 208

Paulo Bento 208

3º) Gustavo Magnabosco/Berlanda Júnior Berlanda 199

4º) Leandro Marcio Freitas/Wanderson Freitas 190

5º) Paulo Pizzoni /Leandro Zandoná 148

15º) Lorenzo Massaro/Thiago Klein 49

21º) Edoli Caus Júnior/Marcelo Beux 31

Categoria 1B

1º) Ted Vitor Barbirato 105

2º) Sidney Campos 101

3º) Gustavo Veronez 87

4º) Alexandre Steffenon 74

5º) MatiasPinheiro 55

Categoria 2B

1º) Carlos Machado 236

2º) André Jacob 212

3º) Felipe Carvalho 193

4º) Alisson Nurnberg/João Paulo Naumes 151

5º) Mario Garibaldi Filho 138