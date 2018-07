Paulo Bento estará na rodada dupla

Paulo Bento retorna ao Metropolitano de Marcas de Cascavel depois de ter ficado ausente da terceira etapa (Foto: Vanderley Soares)

Motivado por ter chegado à liderança da categoria A2 do Turismo Nacional, no último sábado, em Goiânia, o cascavelense Paulo Bento confirmou a participação do Chevrolet Celta 133 da equipe Injediesel na rodada dupla do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel. A competição válida pelas 4ª e 5ª etapas será disputada nos dias 4 e 5 de agosto.

Paulo Bento diz que seu Celta está cada vez mais competitivo e por isso retorna ao Metropolitano. Como a rodada é dupla, a expectativa é muito boa, podendo até voltar a brigar pela liderança da categoria Marcas A, caso conquista dois bons resultados. “A equipe tem trabalhando muito e os resultados começam a aparecer. Estamos novamente na briga por vitórias no Metropolitano”, frisa Paulo Bento.

Paulo Bento também adiante que na rodada dupla já começam os testes para a Cascavel de Ouro. “Serão duas boas oportunidades para testar o carro em ritmo de corrida”, finaliza Paulo Bento.