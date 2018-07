Paulo Bento chega à liderança

Paulo Bento estabelece a liderança isolada como meta para a próxima etapa, em São Paulo (Foto: Vanderley Soares)

Mesmo com problemas, como a quebra de um amortecedor na primeira prova, o que o levou a largar nos boxes na segunda, Paulo Bento retornou a Cascavel satisfeito com sua participação na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.600, o Turismo Nacional.

Depois de remar para recuperar o estrago da quebra do amortecedor na primeira prova, ele conquistou o segundo lugar da categoria 2A na quarta prova. Com esse resultado, ele passa a dividir a liderança com o também paranaense Edson Bueno, cada um com 208 pontos. A classificação é extraoficial porque a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) ainda não homologou os resultados de Goiânia. “Apesar dos problemas, acabou sendo muito bom porque chegamos à liderança. Agora é buscar a liderança isolada na etapa de São Paulo, marcada para o dia 1º de setembro”, frisa Paulo Bento.

Zandoná e Pizzoni vão bem

A dupla formada pelos cascavelenses Leandro Zandoná e Paulo Pizzoni foi bem em Goiânia, no último sábado, quando disputou a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.6, o Turismo Nacional. Eles conquistaram o segundo lugar nas duas primeiras provas e o terceiro nas duas seguintes.

Caito e Bragantini só tiveram problemas

De todos dos cascavelenses que disputaram a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.6, o Turismo Nacional, sábado, em Goiânia, o que mais sofreu foi Caíto Carvalho. Ele e seu parceiro Andre Bragantini praticamente não andaram com o Onix. Foram quebras em todas as provas. “Tivemos muitos problemas. Não pudemos testar nos ajustes e passamos em branco”, frisa Caito.

Duda Bana

O curitibano Carlos Eduardo “Duda” Bana (Bana Pneus/Carlão Auto Peças) participa da quarta etapa da Copa Truck, válida pela primeira etapa da Copa Centro Oeste, que será realizada no Autódromo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no próximo domingo. Pilotando o Volvo nº 47, Duda Bana conta com a preparação da equipe de João Maistro, a Maistro Racing, e pretende fazer duas boas corridas em Campo Grande, visando iniciar bem na Copa Centro Oeste, em busca do seu primeiro pódio da Copa Truck em 2018.

Pedro Saderi

Piloto com experiência no kart e em carros de turismo, o paranaense Pedro Saderi viveu uma nova experiência no último fim de semana. Em Londrina, ele fez sua estreia em monopostos competindo na etapa de abertura da Fórmula Academy Sulamericana e, muito bem adaptado à novidade, foi o principal destaque da rodada. Ele largou na pole position e venceu as duas provas.

Enduro

O Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2018 terá sua quarta etapa realizada com a disputa da Copa Norte, domingo, julho, na cidade de Astorga, localizada a cerca de 50 quilômetros de Maringá. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site www.copanortepr.com.br.