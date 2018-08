Paulo Bento antecipa o Dia dos Pais

Paulo Bento e José Edison Bento, afinados dentro e fora das pistas (Foto: Vanderley Soares)

Retornando às disputas do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel, depois de belas atuações nas etapas de Guaporé (RS) e Goiânia (GO) do Turismo Nacional, o cascavelense Paulo Bento quer antecipar as comemorações do Dia dos Pais para o próximo domingo. O piloto da equipe Injediesel quer presentear o pai José Edison Bento com os bons resultados que almeja alcançar na rodada dupla desde fim de semana, válida pelas quarta e quinta etapas da temporada.

Paulo Bento e José Edison Bento estão constantemente juntos nos autódromos. Ex-piloto, com destaque na década de 80, quando disputou o Campeonato Paranaense de Hot Fusca e Divisão 3 Classse A, Edison é o principal incentivador de Paulo. Fã de grandes espetáculos, ele vibra como um jogador que comemora um gol em uma final de Copa do Mundo a cada ultrapassagem que o filho faz. Nos últimos dias ele não se cansa de narrar a atuação do filho na etapa de Goiânia do Turismo Nacional. “A fruta não cai longe do pé. O Paulinho teve para quem puxar”, gaba-se o nada modesto Edison Bento.

Segundo Paulo Bento, as provas deste fim de semana serão decisivas e pode até definir o campeão. Se Marcel Sedano, ganhador das três primeiras etapas mantiver sua invencibilidade, dificilmente perde o campeonato. E dependendo de uma combinação de resultados, pode até comemorar o título já neste domingo. Mas ele está empenhado em adiar a decisão e vai em busca de bons resultados.”O Celta melhorou muito sua competitividade depois das melhorias feitas pela equipe. Quero estar no pódio das duas provas e preferencialmente em primeiro, dedicando minha atuação ao meu pai”, acentua Paulo Bento

Mesmo não tendo participado da terceira etapa, Paulo Bento ocupa a quarta colocação na classificação do campeonato, com 41 pontos. O líder é Marcel Sedano, com 131. Cada competidores descartará os três primeiros baterias das 12 disputadas para se definir a classificação final do campeonato.

Classificação da categoria Marcas A

Pos. Piloto Pontos

1º) Marcel Sedano 131

2º) Edson Massaro/Thiago Klein 72

3º) Marcelo Beux 54

4º) Paulo Bento 41

5º) Odair dos Santos 33

6º) Caíto Carvalho 28

6º) Gabriel Correa 28

7º) Edoli Caus Júnior 27

8º) Paulo Pizzoni/Leandro Zandoná 4

9º) Israel Favarin/Edgar Favarin 3