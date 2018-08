Pato e Palmas fazem jogo atrasado da 7ª rodada

A Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal tem um jogo isolado nesta terça-feira, válido ainda pela 7ª rodada do returno: Pato Branco x Palmas, às 20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda. Com dois jogos realizados a menos que o líder Marechal (45 pontos) e o vice-líder Marreco (44), o atual campeão Pato, com 40 pontos, tenta ampliar sua vantagem para o quarto colocado Cascavel (40) e ainda embolar a disputa pela liderança. O Palmas é o 8º com 26 pontos. O Pato ainda tem seu jogo pela 8ª rodada a realizar, em data ainda a ser definida, diante do Matelândia, fora de casa. Já a 9ª rodada está marcada para iniciar sábado, com Palmas x São José dos Pinhais.