Pato-Branquense de Kart terá a 3ª etapa sábado e domingo

Com a participação de competidores do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ocorre sábado e domingo a terceira etapa do Campeonato Pato-Branquense de Kart. A competição disputada no Kartódromo Ayrton Senna será válida também pela segunda etapa da Copa Oeste Sul Brasileira de Kart. A promoção e a organização serão do Kart Clube Pato Branco, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Essa será a última competição no Kartódromo Ayrton Senna antes da realização do Campeonato Paranaense de Kart, programado de 6 a 8 de setembro.

A programação tem início no sábado com os treinos livres. Das 8h às 8h30, treinam as categorias Mirim e Cadete; das 8h20 às 9h20, todas as categorias; das 9h20 às 9h40, Mirim e Cadete; das 9h40 às 10h40, todas as categorias; das 10h40 às 11h, Mirim e Cadete; das 11h às 12h, todas as categorias; das 13h às 13h15, F-4T Light; das 13h15 às 13h30, Mirim e Cadete; das 13h30 às 13h45, F-4T Livre e TAG; das 13h45 às 14h, RD 135C - 175Kg/185Kg e COS; das 14h às 14h15, categorias 2T 125C, Graduados e Sênior; das 14h15 às 14h30, F-4T Light; das 14h30 às 14h45, Mirim e Cadete; das 14h45 às 15h; F-4T Livre e TAG; das 15h às 15h15, RD 135C-75Kg/185Kg e COS; das 15h15 às 15h30, 2T 125C Graduados e Sênior; das 16h45 às 17h, F-4T Light; das 17h às 17h15, Mirim e Cadete; das 17h15 às 17h30, F-4T Livre e TAG; das 17h30 às 17h45, RD 135C-75Kg/185Kg e COS; 17h45 às 18h, 2T 125C Graduados e Sênior.

No domingo, a programação começa com os warm ups: das 8h30 às 8h40, F.4T Light; das 8h40 às 8h50, Mirim e Cadete; das 8h50 às 9h, F-4T Livre e TAG; das 9h às 9h10, RD 135C - 175Kg/185Kg; das 9h10 às 9h20, RD 135C Copa Oeste Sul; das 9h20 às 9h30, 2T 125C Graduados; e das 9h30 às 9h40, categoria 2T 125C Sênior.

Já os treinos classificatórios obedecerão esta ordem: das 9h50 às 10h categoria F-4T Light; das 10h às 10h10, Mirim e Cadete; das 10h10 às 10h20, F-4T Livre e TAG; das 10h20 às 10h30, RD 135C - 175Kg/185Kg; das 10h30 às 10h40, RD 135C Copa Oeste Sul; das 10h40 às 10h50, 2T 125C Graduados; e das 10h50 às 11h categoria 2T 125C Sênior. O briefing para todas as categorias será logo após os treinos classificatórios.

As provas serão a partir das 11h10, nesta ordem: F-4T light, Mirm e Cadete; F-4T Livre e TAG; RD 135C - 175KG/185KG; RD 135C Copa Oeste Sul; 2T 125C Graduados e 2T 125c Sênior.