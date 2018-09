Passeio marca inauguração de trecho ciclovia

Céu Azul - Uma nova etapa da ciclovia da Rota Beira Parque, que está sendo construída entre Foz do Iguaçu e Cascavel, será apresentada à população do oeste da manhã de 23 de setembro (domingo). O trecho de 26 quilômetros ligará os municípios de Céu Azul e Santa Tereza do Oeste.

O evento será marcado por um passeio ciclístico, aberto à comunidade. A concentração dos ciclistas começa às 8h30, no PIC (Posto de Informação e Controle) do Parque Nacional do Iguaçu, em Céu Azul, ao lado da BR-277. A largada está programada para 9h30. Recomenda-se o uso de equipamentos de segurança individual.

São esperadas cerca de mil pessoas, entre ciclistas e espectadores. De acordo com Gilmar Secco, assistente da Diretoria de Coordenação da Itaipu, vários grupos de pedal da região estão se mobilizando para participar do evento.

Inúmeras atrações estão sendo programadas, como o sorteio de passeios de helicóptero e de barco (Macuco Safari) nas Cataratas do Iguaçu. O público que não for participar do passeio ciclístico terá a opção de fazer a caminhada na ecotrilha monitorada, acompanhado pela equipe de educadores do PNI. O plantio de ipês ao longo do trecho também será iniciado neste mesmo dia.

Caminho do Iguaçu

A Rota Beira Parque integra o projeto Caminho do Iguaçu, uma parceria da Itaipu Binacional, municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu e Adetur (Agência de Desenvolvimento) Cataratas e Caminhos. O objetivo é estimular o turismo regional por meio do cicloturismo.

Ao todo, serão 220 quilômetros da ciclovia que margeará o parque, passando por propriedades rurais e ambientes com belezas naturais. O caminho interliga oito cidades da região.

O marco zero da Rota Beira Parque foi inaugurado em março deste ano, em Cascavel, cidade com o maior trecho previsto para a ciclovia: 44,5 km. O ponto inicial fica entre as rodovias BR-277 e PR-180. A chegada da rota fica no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. O trecho final, com 10 km de extensão, foi concluído em junho. Na ocasião, os ciclistas também fizeram um passeio de "batismo" da pista, em 23 de junho.