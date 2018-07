Passe de mágica

Os alunos do Ensino Fundamental 1 do Colégio Santa Maria receberam a visita muito animada do Mágico Mister Tan. O mágico alegrou a garotada com seu show. Com muita habilidade ele abordou sobre temas relacionados com o meio ambiente, despertando os interesses para estas questões. Também aproveitou a oportunidade para fazer a divulgação de seu livro: “A fazenda do Mister TAN". Assim, interagindo com o quebra-cabeça, e apoiado com Tangran, a criatividade e a imaginação fizeram a diferença e todos aprenderam de uma forma divertida e com todo o encanto que a mágica proporciona.