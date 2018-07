Parque deve atingir marca de 1 milhão de visitantes

As Cataratas do Iguaçu estão com uma média de vazão abaixo do normal, típico do período de inverno (Foto: Jeferson Ayabe/Cataratas)

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu até agora 971 mil visitantes, número 5% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Com as férias de julho, mês de grande procura pelo atrativo, a marca de 1 milhão de visitantes está bem perto de ser atingida.

Somente neste mês, a Unidade de Conservação Federal que abriga as Cataratas teve três picos com mais de 10 mil visitantes no mesmo dia. O público das férias é formado na maioria por brasileiros e pelos vizinhos argentinos, tradicionais visitantes das Cataratas do lado brasileiro.

Devido à estiagem prolongada, as cataratas estão com uma média de vazão abaixo do normal. Mas como sempre, garantem um espetáculo particular. A água ficou branquinha, branquinha, sem o marrom típico que fica após chuvas mais intensas.