Parcianello agora é vice

Parcianello deverá formar chapa com João Arruda para disputar o governo (Foto: Arquivo )

Após deixar a secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel para ficar a disposição do MDB, Walter Parcianello tende a deixar de lado a candidatura a deputado estadual já alinhada em convenção estadual. Agora, o cascavelense aparece como o mais novo propenso a ser vice-candidato a governador do Paraná, ao lado de João Arruda, deputado federal, 42 anos, sobrinho de Roberto Requião.

Se por um lado os demais partidos já estão praticamente alinhados – embora tenham até 5 de agosto para definir as candidaturas – o MDB aparece como uma “caixinha de surpresas”. Requião ainda não se define sobre seu futuro eleitoral e está propenso a ocupar o cargo de candidato ao Senado, devido o “conforto” nas urnas. No entanto, as conversas com Osmar Dias (PDT), pré-candidato ao governo estadual, estão a todo vapor: integrantes do MDB sugerem que ele seja candidato por meio de uma coligação, com um vice da sigla de Requião – que ainda não está definido. Porém, se nada vingar, a chapa-pura será a saída, mas só será definida na próxima segunda-feira, após reunião com o presidente do MDB no Paraná, Roberto Requião, em uma verdadeira “operação de guerra” para alinhar as decisões em definitivo. “A candidatura própria sempre foi apoiada: outras candidaturas estão mais encaminhadas, mas não definidas por inteiro”, afirma Parcianello.

Indefinições

Enquanto nada se define, os telefones dos membros do MDB não param: seja por ligação ou via whatsapp: a campanha com período mais curta já força um posicionamento, encerrando o período de tentativas de atrair políticos a coligação.