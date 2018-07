Parceria prevê mais de R$ 6 mi de investimentos

Jesuítas - O prefeito de Jesuítas, Junior Weiller, e o vice-prefeito Edicarlos Grizotto receberam os técnicos da Itaipu Binacional Marcelo Uliana (assistente técnico) e Aroldo Virgílio (gerente de divisão) para um reunião que tratou do Plano de Trabalho aprovado em dezembro do ano passado. Participaram da reunião o chefe do escritório local do Instituto emater, engenheiro agrônomo Roberto Natal Dal Molin, o engenheiro civil da Prefeitura de Jesuítas, Roberto Daniel Barbosa, e o secretário municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, Cleyton Silva.

O primeiro convênio com a Itaipu, no valor de R$ 3.131.531 prevê, entre outras ações, a implantação da coleta solidária (coleta seletiva), reforma e ampliação do barracão e aquisição de vários equipamentos, que serão usados no aterro sanitário; cascalhamento e calçamento poliédrico de estradas rurais, conservação de solo (curvas de nível) e educação ambiental. Recentemente, em evento na capital do Estado, mais R$ 2,9 milhões foram garantidos pelo prefeito com a Itaipu para a construção do Lago Municipal e a iluminação total do Estádio Municipal.