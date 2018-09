Parceria garante monitoramento por câmeras

Palotina - Uma parceria envolvendo a Polícia Militar, o Sindicato Rural e a Sociedade Rural de Palotina está viabilizando a Patrulha Rural Comunitária, que possibilita o patrulhamento mais ostensivo no interior do Município. A iniciativa foi colocada em prática ano passado e nos últimos dias mais um passo importante foi dado em prol da melhoria do serviço. Já está sendo realizado o monitoramento por câmeras que possibilitam o acesso das imagens da propriedade em tempo real diretamente da central da Polícia Militar.

O vice-presidente do Sindicato Rural, Edmilson Zabott, e o presidente da Sociedade Rural, Gerson Araldi, frisam que essa etapa vem complementar o importante trabalho que já é realizado pela Patrulha Rural.

Eles agradeceram a iniciativa pioneira do sistema que teve apoio do ex-comandante da Polícia Militar tenente Anderson Luis Aparecido e também conta com apoio do novo comandante, tenente Franco.