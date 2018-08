Parcela do 13º é liberada e soma R$ 3,5 bilhões no PR

Cascavel - Começa nesta segunda-feira (27 de agosto) o pagamento da primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas. Os depósitos serão feitos entre 27 de agosto e 10 de setembro com a folha mensal de pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Só no Paraná, com esta primeira parcela serão injetados na economia R$ 3.547.703.916,48.

Têm direito ao benefício no Estado 1.974.717 cadastrados do INSS. Ao todo, no Brasil, 34.730.284 pessoas recebem o pagamento, que soma R$ 63.308.958.243,38.

Com essa primeira parcela, que corresponde à metade do valor do benefício sem descontos como Imposto de Renda, o aposentado Silvio Clementino pretende colocar as contas em dia: “Recebendo essa primeira parcela vou quitar algumas pendências e até antecipar alguns pagamentos para ficar mais tranquilo no fim do ano. E o que sobrar ainda vai para o caixa de férias, para gastar numa viagem com a minha neta”.

Economia

A expectativa do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comercio Varejista de Cascavel e região Oeste do Paraná) é que grande parte dos beneficiados siga o mesmo caminho do Silvio. “Geralmente com essa primeira parcela o pessoal acerta algumas pendências que vêm se acumulando nessa primeira metade do ano. Mas mesmo assim, nós sempre sentimos um leve aquecimento nas vendas nesta época, de forma especial por conta das liquidações de inverno, os preços bons e grandes descontos sempre atraem os consumidores e nós esperamos que desta vez não seja diferente”, afirma o diretor do Sindilojas, José Aloisio Meulam.

Quem recebe

Têm direito à primeira parcela quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. Para aqueles que começaram a receber o benefício recentemente o valor será calculado proporcionalmente. Já para quem recebe auxílio-doença e salário-maternidade o valor é proporcional ao período recebido.

De acordo com o INSS, essa primeira parcela não tem desconto do Imposto de Renda, já que, por lei, o desconto é feito na segunda parcela do 13º salário, paga a partir de novembro.

A consulta do extrato mensal de pagamento pode ser feita no site meu.inss.gov.br e nos terminais de autoatendimento das agências bancárias juntamente com o extrato de pagamento de benefícios da folha de agosto.