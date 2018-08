Paranaenses vice-campeões no Rali dos Sertões

O Rali dos Sertões terminou sábado em Fortaleza, no Ceará. Essa foi a 26ª edição da prova, que começou no dia 18 em Goiânia (GO). Otávio Enz e Allan Enz, de Apucarana, percorreram 3.607 quilômetros, sendo 2.043 de trechos cronometrados, o que representa 56% do total. Antes de chegar à capital do Ceará, a competição passou também por Formosa (GO), Posse (GO), Luís Eduardo Magalhães (BA), Barra (BA), São Raimundo Nonato (PI) e Juazeiro do Norte (CE).

“A felicidade de cruzar a rampa de chegada é enorme”, diz o piloto do Mitsubishi Pajero TR4 (nº 367).

A sétima e última etapa do roteiro largou de Juazeiro do Norte (CE) com 658 quilômetros, sendo 200 quilômetros de especial cronometrada ao vencer, Otávio garantiu o vice-campeonato entre os carros da categoria Production-T2 ao lado do filho Allan Enz. “Foi um rali muito duro, com um altíssimo grau de dificuldades”, disse Otávio Enz, pela 3ª vez na prova, duas vezes entre os carros da regularidade, um terceiro (2016) e um segundo lugar (2017) e, este ano, no cross country.