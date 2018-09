Paranaense, goleiro Vanderlei entra para a história do Santos

Curitiba – Paranaense de Porecatu e revelado pelo Londrina antes de passar por Olímpia (SP), Paranavaí e Coritiba, o goleiro Vanderlei fez história na noite do último domingo, na Vila Capanema. Na vitória por 2 a 0 sobre o Paraná Clube, ele se tornou o goleiro a ficar mais minutos sem levar gols em toda a história do Santos.

A marca pertencia a Fábio Costa, que tinha acumulado 691 minutos consecutivos sem ter as redes balançadas. Mas com o triunfo do fim de semana, Vanderlei superou o recorde e chegou aos 746 minutos.

O Santos de Cuca não leva gols desde contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa do Brasil, no dia 15 de agosto, quando foi eliminado das quartas de final da competição nos pênaltis. Desde então, a defesa passou em branco contra Sport, Independiente (duas vezes), Bahia, Vasco, Grêmio e Paraná.

Com essa sequência, a defesa alvinegra ainda igualou a marca histórica do Santos de 1955, que ficou sete jogos com as redes intactas. O técnico Cuca terá agora, desde que assumiu o comando do Santos, a sua primeira semana livre para trabalhar a equipe. O próximo compromisso será apenas no domingo, no clássico com o São Paulo na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.