Paranaense de Kart terá pilotos de quatro estados e dois países

O Campeonato Paranaense de Kart começa quinta-feira em Pato Branco, no sudoeste do Estado. A competição vai até sábado no Kartódromo Ayrton Senna, quando serão conhecidos os campeões da temporada 2018.

As inscrições antecipadas se encerraram na semana passada, com 78 kartistas. Isso se leva a uma projeção de mais de 100 participantes. Eles irão representar quatro estados e dois países. Os estados que já têm representantes confirmados são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além do Brasil, o Paraguai também estará representado no campeonato.

As inscrições recomeçam nesta quarta-feira, na secretaria da prova, já funcionando no Kartódromo Ayrton Senna. A taxa será de R$ 400 para as categorias Mirim e Cadete; e de R$ 1.200 para as demais. Mais informações sobre a competição no Kart Clube de Pato Branco, com Mariane, pelo telefone (46) 99933-5318 e pelo e-mail [email protected]

O Campeonato Paranaense de Kart terá promoção e organização do Kart Clube de Pato Branco, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), e apoio das empresas A1 Formaturas, Aeroposto Landin, Ampernet Telecom, Anhambi, Brandalize Arquitetos Associados, BSD Sistemas de Segurança, Cantu Alimentos, Coopertradição, Correcta Imóveis, Diário do Sudoeste, Dife Brasil, Elite FM, Farmácia Alternativa, Feijão Tozzo, Guepardo, Hotéis Província, Itaipu Binacional, Jeferson Correa Odontologia, LM Locações, Meokart, Ônix Tintas, Pablo Racing, Paralego Racing, Patão Supermercado, Pixels Publicidade, Planta Impressões, Portela Comunicação Visual, Prefeitura de Pato Branco, PubliTV, Rei do Jeans, Rodo Paraná, Shalom Panificadora, Speed Disign, Sulpneus Auto Center, Tradição Terraplanagem, Tuboforte, TV Sudoeste, Vitória Materiais para Construção, Vonkroetz Cervejaria, Xaxim Recuperadora de Veículos e Zanella Construtora.