Paranaense de Kart tem 78 inscritos antecipados

O Kart Clube de Pato Branco divulgou a lista de inscritos antecipados para o Campeonato Paranaense de Kart. A competição será disputada de 6 a 8 de setembro no Kartódromo Ayrton Senna, em Pato Branco, no sudoeste do Estado.

Segundo Lucian Brandalize, presidente do Kart Clube de Pato Branco, as inscrições antecipadas superaram as expectativas. Ele confirmou 78 inscritos, sendo as categorias F-4 Sênior, com 15 pilotos, e a Cadete, com 11, como as com maior número. “Pelo fato de o Paranaense ser disputado após o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano e um mês antes da Copa Brasil, o número de inscritos antecipados nos surpreendeu. Muitos pilotos gastaram a verba de seus patrocínios no Brasileiro e no Sul-Americano e outros estão priorizando a Copa Brasil. Mas esperamos que de 30 a 50 competidores façam as suas inscrições na secretaria da prova”, enfatiza Lucian.

As inscrições na secretaria da prova serão feitas a partir do dia 5. A taxa é de R$ 400 para as categorias Mirim e Cadete; e de R$ 1.200 para as demais. Mais informações sobre a competição no Kart Clube de Pato Branco, com Mariane, pelo telefone (46) 99933-5318 e pelo e-mail [email protected]

O Campeonato Paranaense de Kart terá promoção e organização do Kart Clube de Pato Branco, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), e apoio das empresas Brandalize Arquitetos Associados, Ônix Tintas Automotiva e Industrial, Farmácia Alternativa, Pablo Racing, Tuboforte Derivados de Cimento, Diário do Sudoeste, TV Sudoeste, Aeroporto Landin, BSD Sistemas de Segurança, Paralego Racing, Ampernet Telecom, Xaxim Recuperadora de Veículos, Meo Kart, Live Well Administradora de Condomínios, Jeferson Correa Consultório Odontológico, A1 Formaturas, Guepardo Importação e Exportação, Bransilos, Hotéis Província, Patão Supermercado, Vitória Materiais de Construção, Sul Pneus, Sementes Guerra e Rádio Itapuã.

Relação de inscritos antecipados

Categoria Cadete

Piloto Cidade/Estado

Rafael Balvedi Vasco Francisco Beltrão (PR)

Firás Fahs Foz do Iguaçu (PR)

Enzo Ranieri Londrina (PR)

Ana Beatriz Morelatto Zanella Dois Vizinhos (PR)

Dartagnan Potrich Curitiba (PR)

Eduardo Palu de Araujo Francisco Beltrão (PR)

Akyu Myasava Cascavel (PR)

Bernardo Miola Ciudad del Este (PY)

Alfredo Vieira Ibiapina Júnior Curitiba (PR)

Gabriel Moura Chapecó (SC)

Romullo Ribas Pinhais (PR)

Categoria Super Sênior

Roberto Kenji Sato Campo Mourão (PR)

Paulo Roberto Giublin Pato Branco (PR)

Márcio do Lago Cascavel (PR)

André Luiz Napoli Ponta Grossa (PR)

Luiz Augusto L. Correira Porto União (SC)

Edivan José Monteiro Cascavel (PR)

Marcos Ramos Curitiba (PR)

Manoel Queiroz Curitiba (PR)

Drugovich Júnior Maringá (PR)

Categoria F-4 Super Sênior

Eloy R. Lattmann Pato Branco (PR)

Vicente Rando Neto Curitiba (PR)

Dagnor Roberto Schneider Concórdia (SC)

Samurai Sam Curitiba (PR)

Categoria Sênior B

Lucian P. Brandalize Pato Branco (PR)

Alexandre Landin Pato Branco (PR)

Diego Balem Pato Branco (PR)

João Claudio Willington Palmas (PR)

Ricardo Zago Cavazzola Pato Branco (PR)

Yuri Mucelin Chapecó (SC)

Marcelo Stefanes Chapecó (SC)

Daniel Tozzo Chapecó (SC)

Izac Yang Foz do Iguaçu (PR)

Categoria Sênior A

Eduardo Pimenta de Souza Foz do Iguaçu (PR)

Márcio do Lago Cascavel (PR)

Marcos Fernandes dos Santos Cascavel (PR)

Glaucio L. Sganzerla Passo Fundo (RS)

Categoria Júnior

João Pedro Bortoluzzi Chapecó (SC)

Categoria Júnior Menor

Enzo Marins Caçador (SC)

Guilherme Backes Indaial (SC)

Felipe M. dos Santos Campo Largo (PR)

Luís S. Trombini Neto Curitiba (PR)

Gabriel B. Rafael Cidade não divulgada

Pedro Henrique Fagion Pato Branco (PR)

Categoria F-4 Sênior

Aline Fátima Morelatto Dois Vizinhos (PR)

Thiago F. Fuck Curitiba (PR)

André Roberto Klaus Itapejara D´Oeste (PR)

Ricardo Guerios Pato Branco (PR)

Ronaldo Martins Pato Branco (PR)

Aldo Camati Chapecó (SC)

Auber Miola Foz do Iguaçu (PR)

Calefe Xanxerê (SC)

Miguel Galli Foz do Iguaçu (PR)

Paulo Foz do Iguaçu (PR)

Arthurito Foz do Iguaçu (PR)

Marcelo Botega Foz do Iguaçu (PR)

Alan Ramos Mafra (SC)

Flaviano Ramos Mafra (SC)

Thiago Guerios Pato Branco (PR)

Categoria F-4 Graduados

João Victor Faggion Pato Branco (PR)

Giovanni Ferreira Napoli Ponta Grossa (PR)

Weverton Monteiro Chapecó (SC)

Eduardo Navarro Curitiba (PR)

Categoria Graduados

Arthur Sampaio Rossafa Hernandarias (PY)

Gustavo Myasava Cascavel (PR)

Stefano Marins Caçador (SC)

José Victor Backes Chapecó (SC)

Lucas Balbuena Foz do Iguaçu (PR)

Categoria Novatos

Leonardo Rosin São Miguel D´oeste (SC)

João Luis Pocay Ourinhos (SP)

José M. R. Flores Júnior Foz do Iguaçu (PR)

Gabriel Maes Hanel Campo Mourão (PR)

Enzo Caporale de Sá São Paulo (SP)

José Ayala Foz do Iguaçu (PR)

Categoria Mirim

Felipe Vriesman Carambei (PR)

Lucas Zenella Xanxerê (SC)

Augustus Toniolo Curitiba (PR)

Davi Alkmin Londrina (PR)

Eric Yang Foz do Iguaçu (PR)