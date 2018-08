Paraná tenta frear líder São Paulo para embalar

Curitiba – A 20ª rodada do Brasileirão, a que marca o início do returno da competição, tem início nesta quarta-feira com sete jogos. Para o líder São Paulo, o desafio será contra o lanterna Paraná Clube, num duelo de opostos marcado para as 19h30, na Vila Capanema, em Curitiba.

O jogo marcará o primeiro de Claudinei Oliveira na capital paranaense nesta sua terceira passagem pela equipe. No fim de semana, ele reestreou diante do Internacional e por pouco não conseguiu seu primeiro ponto - o gol da derrota por 1 a 0 saiu aos 51 minutos do segundo tempo.

Para este desafio, o treinador paranista muda novamente a equipe. Ele não conta com o lateral-esquerdo Igor, suspenso, e deve mandar Mansur para a vaga. Já o zagueiro Cleber Reis e o volante Alex Santana retornam naturalmente ao 11 inicial depois de cumprirem suspensão no Rio Grande do Sul.

No São Paulo, o técnico Diego Aguirre não tem desfalques e pode contar com força máxima. A ideia do treinador é aproveitar a sequência de jogos contra times da parte de baixo da tabela para não deixar escapar pontos preciosos na disputa pelo título. Depois do Paraná Clube, o Tricolor paulista receberá o penúltimo colocado Ceará, no domingo, no Morumbi.