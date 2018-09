Paraná responde por 28% dos empregos da indústria

Curitiba - O saldo de empregos gerados na indústria de transformação no Brasil, nos últimos 12 meses, foi de 14.300 postos de trabalho, o melhor resultado dos últimos três anos. O Paraná acompanhou a tendência nacional, com saldo positivo de mais de 4 mil vagas preenchidas. É o quinto estado do País que mais contratou no período, representando 28% dos empregos totais no setor. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

No acumulado de janeiro a abril de 2018, a indústria de transformação também teve saldo positivo de 12 mil empregos. Porém, de maio a julho, devido à paralisação nacional do transporte rodoviário, o setor perdeu força e as demissões superaram as admissões, resultando em 3,8 mil postos de trabalhos fechados. “Com o retorno às atividades, os dados mostram que o setor seguiu a tendência de recuperação que vinha confirmando até maio. A expectativa é de retomar gradativamente o ritmo de crescimento”, avalia o economista da Fiep, Marcelo Alves.

A alta no número de admissões, nos últimos 12 meses, pode ser atribuída, principalmente, à boa performance de sete principais setores: o Automotivo (3.164); de Máquinas e Equipamentos (1.571); Alimentício (612); de Produtos Químicos (604); da Madeira (590); de Borracha e de Material Plástico (417) e fabricação de Produtos Diversos (401).

Outros sete segmentos da indústria tiveram as maiores baixas nos últimos 12 meses, saldo negativo de 5.033 vagas. Entre os que mais demitiram estão o de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (-2.412); produtos Minerais Não Metálicos (-752); Têxtil (-617); de Derivados do Petróleo e Biocombustíveis (-616); de Metal (-531); Impressões e Gráfico (-84); e de produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos (-21).