Paraná receberá reforço policial na faixa de fronteira

Guaíra - Quatro municípios que fazem parte da faixa de fronteira no Paraná receberão reforço da Força Nacional por meio da Operação Fronteira Segura. Foz do Iguaçu, onde a parceria já existe há um ano; Guaíra, Capanema e Santa Helena serão as cidades contempladas.

A Operação Fronteira Segura, que ocorrerá em nove estados do País, é um planejamento da Polícia Federal com o Ministério Extraordinário de Segurança Pública, segundo a PF, para coibir os crimes de fronteira como o tráfico e o contrabando. A ação deve ocorrer semelhante à Operação Esforço Integrado, realizada mês passado em 11 estados e que trouxe resultado expressivo de apreensões no Paraná.

Como o planejamento é da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Sesp (Secretaria de Segurança do Paraná) ainda não recebeu comunicação sobre o início dos trabalhos. Na semana que vem, o secretário Júlio Reis participará de uma reunião com membros do Ministério e o assunto poderá ser tratado para que haja uma parceria como a realizada durante a Operação Esforço Integrado.

Efetivo

Em todo o País, cerca de 300 integrantes da Polícia Federal e da Força Nacional vão reforçar os pontos de fronteira em nove estados.

A Operação Fronteira Segura foi anunciada pelo Ministério da Segurança Pública. A ação terá base em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estar o comando responsável pela fiscalização. Haverá reforço também no Acre, no Amapá, no Amazonas, no Pará, em Rondônia, em Roraima e em Santa Catarina. A previsão é de que a Força Nacional permaneça na fronteira até novembro deste ano, com possibilidade de prorrogação de prazo.