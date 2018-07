Paraná recebe Cruzeiro em busca de mais pontos em casa

(Foto: Divulgação )

Curitiba – Local onde conquistou oito dos nove pontos no campeonato, e onde venceu nas duas últimas rodadas, a Vila Capanema volta a ser a o ponto forte do Paraná Clube nesta quarta-feira, dia no qual faz sua última participação no Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo Rússia 2018. O compromisso é com o Cruzeiro, às 19h30, pela 12ª rodada.

A Gralha está a um ponto do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento. Antes do Peixe, o time paranista tem o rival Atlético-PR acima na classificação, também com nove pontos.

Para assistir ao Mundial de seleções fora da zona da degola, o Paraná Clube, além de vencer, precisa secar Santos (que visita o Fluminense), Atlético-PR (que visita o Botafogo) e Bahia (que recebe o Corinthians), todos nesta quarta-feira.

Para a partida com a Raposa, o técnico Rogério Micale terá o retorno do volante Leandro Vilela, que cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo. Com isso, Jhonny Lucas volta para o banco de reservas.

No Cruzeiro, Mano Menezes não conta seus dois laterais titulares. Egídio está vetado pelo departamento médico e Edilson cumpre suspensão. Já o volante Ariel Cabral e o cria da base paranista Thiago Neves são dúvidas.