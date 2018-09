Paraná realiza penúltima etapa da Gincana do Caminhoneiro

O sonho de ganhar um caminhão zero km deve levar centenas de transportadores rodoviários de cargas (autônomos e empregados) à cidade de Cruzeiro do Oeste (PR), onde será realizada mais uma etapa classificatória da 28ª Gincana do Caminhoneiro, evento que conta com promoção da Revista Caminhoneiro, patrocínio da Iveco.

A adrenalina vai correr solta no Posto Mahle, no km 288 da Rod. PR-323, em Cruzeiro do Oeste (PR) entre os dias 14 e 16 deste mês, onde os competidores irão participar da disputa de slalom (zigue-zague entre cones) na Arena Iveco, pilotando um Iveco Tector 6×2, com eixo levantado, cedido pela organização. Para participar do desafio, o caminhoneiro precisa apenas apresentar sua CNH categorias C, D ou E, inscrever-se gratuitamente no local e ir para a pista de prova.