Paraná está entre os três melhores em eficiência

Curitiba - O Paraná está entre os primeiros estados no Ranking de Eficiência dos Estados - Folha (REE-F). A ferramenta elaborada pelo jornal “Folha de S.Paulo” e pelo Datafolha lista os estados que entregam os melhores resultados em educação, saúde, infraestrutura e segurança, utilizando o menor volume de recursos financeiros. O Paraná ocupa a terceira posição no ranking, conforme reportagem de domingo (19) da Folha.

“O Paraná está dando exemplo de como fazer mais para a população gastando menos recursos públicos”, afirmou a governadora Cida Borghetti.

Em uma escala que vai de zero a 1, o índice REE-F do Paraná foi de 0,533, atrás de Santa Catarina (0,635) e de São Paulo (0,574). Apenas cinco das 26 unidades da federação atingiram índice igual a superior 0,5 e foram consideradas eficientes. Completam a lista dos cinco primeiros do ranking os estados de Pernambuco e Espírito Santo, ambos com REE-F de 0,517.

Para o cálculo final do REE-F, todos os componentes (educação, saúde, infraestrutura, segurança, finanças e receita per capita) recebem um escore de 0 a 1 para o processo de ranqueamento, em método semelhante ao adotado no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) das Nações Unidas.

De acordo com a Folha, os três estados que alcançaram o grau mais elevado de eficiência também estão entre os cinco primeiros colocados em desenvolvimento humano pela ONU.

EDUCAÇÃO

Das seis categorias avaliadas no ranking, o Paraná apresentou o segundo melhor resultado em educação, com um índice de 0,752. A média brasileira na área foi de 0,463. O Estado também tem a terceira melhor infraestrutura do País e fica em quarto lugar na área da saúde.

Na educação, o REE-F calcula tanto as obrigações constitucionais quanto as determinações da Lei de Diretrizes e Bases do setor. São contempladas variáveis como a taxa de jovens matriculados e o índice de evasão do ensino médio, a proporção de ingressantes no ensino superior estadual, o percentual de crianças matriculadas no ensino fundamental e as notas médias dos alunos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O ranking mostra que no Paraná 95,9% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental e 61,6% dos jovens de 15 a 17 anos estão matriculados no ensino médio, com uma taxa evasão de 7,1% para esta faixa etária. O índice de ingressantes no ensino superior é de 155,1 para cada 100 mil habitantes.