Mais de seis mil pessoas participaram nesta terça-feira (11) do evento de campanha da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), em Curitiba. O evento, que estava previsto para acontecer dentro do restaurante Madalosso, tradicional na Capital, precisou ser transferido para o estacionamento pelo grande número de pessoas. Caravanas de todas as regiões do Estado lotaram o bairro Santa Felicidade e mostraram a força da campanha do 11.

Com discurso firme e determinado, Cida, acompanhada do vice Coronel Malucelli, agradeceu à multidão que a recebeu com gritos de guerra e confirmou projetos e propostas para melhorar a qualidade de vida da população paranaense. “Vamos trabalhar firme para que o Paraná continue sendo exemplo para a nação. Minha meta é a dar mais dignidade à nossa gente”, declarou.

De acordo com Cida, o Paraná já tem um o novo jeito de governar. “O Paraná sabe como uma mulher governa: com sensibilidade, firmeza, determinação e coragem para tomar decisões. Eu faço diferente, porque eu sei governar”, afirmou.

TODOS COM O 11- Cida reuniu um número histórico de prefeitos e lideranças regionais. Entre os participantes 251 eram prefeitos, o número corresponde a 65% de todos os gestores municipais do Paraná, além de 311 ex-prefeitos, 168 vices e 1.516 vereadores, candidatos a deputado estadual e federal pela chapa e o candidato a senador Alex Canziani. “O Paraná está com Cida Borghetti porque ela é a melhor opção. Cida sabe cuidar do nosso estado e entende as demandas de todos os municípios”, afirmou prefeito de Maripá e presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) Anderson Bento Maria.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca afirmou que Cida é a melhor opção porque representa a integração metropolitana de transporte, o apoio à saúde e a vontade de servir o povo. “A eleição da Cida representa o Paraná que nós merecemos uma boa governante que tenha coragem e postura para dizer não e saiba cuidar das pessoas. Nós estamos todos juntos”, disse.

O prefeito de Iretama (Centro) Wilson Carlos de Assis garantiu o apoio do município e afirmou que a boa parceria com o governo de Cida Borghetti transformou as regiões do Paraná. “Em poucos meses de governo, os prefeitos foram muito bem atendidos e contemplados com recursos em todas as áreas, quem ganha com isso é todo o estado do Paraná. Nós somos 11 de cima a baixo”, declarou.

O prefeito de Nova Cantú, José Carlos Gomes, destacou a dedicação de Cida pelo Paraná. “Ela tem cuidado e de dedicado muito pelo estado, e com olhar atento aos municípios. A Cida é municipalista. Como gestor afirmo que se não tivermos um bom governador no estado, não temos nada nos municípios, por isso estamos firmes e fortes apoiando a Cida governadora”, disse.

DE PORTAS ABERTAS

Uma das marcas da gestão Cida Borghetti a frente do governo do Paraná é o gabinete de portas abertas. Desde que assumiu o executivo a governadora recebe prefeitos, deputados e representantes da sociedade todos os dias da semana. “Trabalhamos de domingo a domingo sem olhar no relógio porque o Paraná merece toda a dedicação”, afirmou a governadora.

“Paranavaí está fechada com a governadora Cida Borghetti. Seguimos firme e forte para um Paraná cada vez melhor”, disse o prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes.