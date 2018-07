Paraná é polo de alta qualidade em pecuária, diz governadora

Cida destaca importância da pecuária do oeste para a economia estadual (Foto: Aílton Santos )

Cascavel - O Paraná é o maior produtor de carnes do País e reconhecido como polo de alta qualidade em pecuária de corte, em genética e sanidade. A afirmação é da governadora Cida Borghetti, que participou ontem da abertura do Show Pecuário 2018, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel.

Cida disse que o Paraná se consolidou como vitrine para o agronegócio brasileiro e que feiras como o Show Pecuário demonstram o potencial da produção do Estado: “Esse evento mostra, na prática, a força do agronegócio paranaense e a sua importância para o desenvolvimento do Estado”.

O Show Pecuário é promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, com apoio do governo do Paraná, por meio do Instituto Emater, da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária) e do Iapar. A edição deste ano espera movimentar cerca de R$ 20 milhões em negócios e receber 10 mil pessoas.

O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, George Hiraiwa, também ressaltou a qualidade da pecuária de corte paranaense. Com 10 milhões de cabeças de gado, o Paraná tem quase 5% do rebanho nacional (de 218 milhões de cabeças de bovinos).

“Os produtores estão muito mais conscientes dos cuidados a serem adotados na proteção do rebanho e dos investimentos necessários ao aprimoramento genético, manejo, reprodução e nutrição. Isso elevou os índices de produtividade da pecuária paranaense”, disse.

O secretário destacou, ainda, o desenvolvimento da raça bovina purunã, como a contribuição do Iapar à pecuária paranaense. “Essa raça tem sido destaque nos rebanhos do Brasil pela alta qualidade genética”, afirmou.

Apoio

O presidente do Sindicato Rural, Paulo Roberto Orso, destacou o apoio do governo do Estado para o fortalecimento do setor: “Percebemos a disposição e a determinação do governo em criar alternativas para melhorar o escoamento da produção, principalmente em soluções de infraestrutura como a melhoria da malha viária do Estado e a autorização para a construção do Aeroporto Regional do Oeste”.

“O governo está nos dando a oportunidade de planejar o aumento da produção para os próximos anos, pois não adianta termos uma grande produção se não tivermos como levá-la ao destino final”, completou.

Presenças

Participaram da abertura do evento o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Adani Triches; o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos; o secretário de Estado de Segurança Pública, Julio Reis; os deputados federais Alex Canziani, Alfredo Kaefer, Evandro Roman e Nelson Padovani e o deputado estadual Adelino Ribeiro.