Paraná Clube recebe Botafogo em reencontro com líderes do acesso

Curitiba – Lanterninha do Campeonato Brasileiro sem chance de deixar a zona de rebaixamento neste fim de semana, o Paraná Clube recebe o Botafogo neste domingo num jogo de reencontros, às 11h, na Vila Capanema, pela 18ª rodada da competição.

É que o alvinegro carioca conta no elenco com jogadores que foram líderes na equipe paranista que conquistou o acesso à Série A no ano passado. Aliás, os dois principais nomes da campanha de 2017 vestem hoje as cores do Fogão: os meias Renatinho e João Pedro.

Além deles, o Botafogo conta ainda com outros três velhos conhecidos do torcedor do Paraná Clube: o lateral-esquerdo Gilson, que atuou na equipe em 2010 depois de se destacar no Cascavel Clube Recreativo, e o volante Jean e o atacante Rodrigo Pimpão, ambos revelados nas categorias de base da Gralha.

Já para o técnico Zé Ricardo, a partida marcará sua estreia à frente da equipe botafoguense, mas ainda assim será um reencontro: “uma estreia esperada por mim e que a gente possa fazer um bom jogo. Os enfrentei pelo Vasco; o Paraná tem bons números e vai fazer um jogo forte em Curitiba”.

Superação

No Paraná Clube, que não vence há três rodadas e tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas oito gols em 17 jogos, o técnico Rogério Micale evita falar em números para evitar o rebaixamento. Ele prefere usar outra palavra: superação. “Temos que vencer nossos medos, ser fortes mentalmente. Tudo passa. É a nossa atitude que vai determinar como passaremos por isso. É receber críticas, entendê-las e não aceitá-las. Superação é a palavra”.