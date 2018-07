Paraná Clube é o único sem gols de bola parada no Brasileirão 2018

O Paraná Clube é o único dos 20 participantes do Campeonato Brasileiro que ainda não marcou gols em jogadas de escanteio e faltas (diretas ou indiretas). A competição já teve 63 gols dessa forma nas 12 rodadas já disputadas.

Os especialistas em escanteios e faltas são o Flamengo e a Chapecoense. Cada um marcou seis gols nesse tipo de jogada.

Outro tipo de bola parada é o pênalti. Nesse caso, foram 23 gols no Brasileirão. O Paraná marcou apenas um dessa forma – convertido pelo centroavante Thiago Santos, contra o Fluminense. Os outros seis gols do Paraná na competição foram em jogadas com a bola rolando.

Somando pênaltis, faltas e escanteios, o time paranaense também é o último colocado do Brasileirão, com um gol. Os melhores são Flamengo e Chapecoense, com oito gols (dois de pênalti para cada equipe).

No total foram 86 gols de faltas, pênaltis e escanteios no Brasileirão, ou seja, 30% do total da competição.

Na Copa do Mundo de 2018, a dependência da bola parada tem sido muito maior. Dos 44 primeiros gols da competição mundial, 52% surgiram em faltas, escanteios e pênaltis.

ESCANTEIOS



Nos escanteios, o meia Caio Henrique foi quem teve melhor índice de precisão. Ele acertou 11 desses cruzamentos e errou 11 – aproveitamento de 50%. O meia Matheus Pereira também tem 50% (três certos e três errados). O meia Carlos Eduardo acertou quatro e errou 11 (27%). O meia-atacante Guilherme Biteco cobrou seis escanteios, com 16% (um certo e cinco errados). O lateral Alemão tem 33% (um certo e dois errados). Os dados são do site inglês WhoScored.