Paraná Clube desafia Corinthians em Itaquera

Lanterninha do Brasileirão, mas demonstrando reagir no campeonato, o Paraná Clube desafia o Corinthians neste sábado, às 19h, em Itaquera, pela 21ª rodada. O time paranaense chega para este jogo depois de arrancar um empate com o líder São Paulo, com um gol de Junior (foto), e ter segurado a igualdade com o vice-líder Internacional até os 51min do segundo tempo.

Entretanto, não comemora uma vitória há seis rodadas. Já o Corinthians vem de três derrotas seguidas e sem vencer há quatro jogos. Para hoje, não conta com Romero, suspenso, e vive incógnita em mandar força máxima a campo para encerrar o jejum e embalar para a decisão da vaga na Libertadores na quarta-feira, contra o Colo-Colo, ou poupar esforços para chegar mais inteiro contra o time chileno.