Paraná adere ao Pacto Global

Governadora Cida Borghetti está em Nova Iorque onde apresentou o desempenho do Estado (Foto: SECS)

O Paraná é o segundo estado brasileiro com o maior número de adesões ao Pacto Global, iniciativa da ONU que busca mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Até agora, 126 empresas paranaenses aderiram ao Pacto Global, mas a meta é ampliar este número para 250 até setembro.

O desempenho do Estado foi apresentado pela governadora Cida Borghetti ontem, em Nova Iorque, a investidores e financiadores internacionais que participam de um evento paralelo ao Fórum de Alto Nível Político sobre Desenvolvimento Sustentável, promovido pelas Nações Unidas. O painel Planos dos Países para ODS: Um Roteiro para Investimentos Privados discutiu o envolvimento dos governos, da ONU e da iniciativa privada no avanço dos ODS e reuniu representantes do Brasil, Equador, Índia, Colômbia, Espanha e Polônia.

Desafio

“O desafio é tornar a rede do Paraná a maior do Brasil e ajudar a alavancar o País para que conquiste a segunda posição no ranking mundial”, afirmou a governadora. “O número significativo de adesões e o bom posicionamento do Paraná vão dar visibilidade ao nosso Estado, impulsionar negócios, além de influenciar na obtenção de recursos vinculados à ONU”, avaliou Cida Borghetti. “Estamos comprometidos em implementar e dar suporte aos ODS no Paraná. Entendemos que o sucesso desta iniciativa requer investimentos públicos e privados”.