Paraguaio é preso com dinheiro sem declaração

Paraguaio levava grande soma em dinheiro (Foto: BPFron)

Santa Tereza do Oeste - Um paraguaio de 41 anos foi detido em Santa Tereza do Oeste com uma grande quantia em dinheiro vivo.

A abordagem foi realizada na noite de quarta-feira por policiais militares do BPFron (Batalhão Policial de Fronteira) na BR-277. Durante fiscalização, um ônibus que seguia com destino a São Paulo foi abordado pela polícia. Os passageiros foram revistados e com o paraguaio foram encontrados 160.000 em guaranis, 228.856.000 guaranis em cheques e R$ 31.990 (em reais). O homem disse que faria compras em São Paulo. Ele foi preso em flagrante e levado à Polícia Federal, que investigará a origem do dinheiro.