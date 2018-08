Panorama regional do dia 31 de agosto de 2018

Inova Oeste

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Regional de Inovação - Inova Oeste. Promovido pelo POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), por meio do SRI (Sistema Regional de Inovação), o objetivo da disputa é reconhecer as melhores soluções inovadoras aplicadas em organizações públicas e privadas nos 54 municípios da região entre os anos de 2016 e 2018.

Categorias

O prêmio avaliará projetos em três categorias: práticas inovadoras organizacionais; inovação em produtos e inovação em processos. “Nossa proposta é fomentar a ciência e a inovação no território, além de conhecer e reconhecer práticas inovadoras capazes de mudar a forma como encaramos as organizações”, explicou Claudecir dos Santos, integrante de uma das câmaras técnicas do POD.

Como participar

As inscrições podem ser feitas até 21 de outubro pelo site: http://premioedesafio.oesteemdesenvolvimento.com.br/inovacao, onde também é possível acessar o edital. O resultado será anunciado durante o Fórum de Desenvolvimento Econômico do Território Oeste, no dia 29 de novembro, no Biopark (Parque Científico e Tecnológico de Biociências), em Toledo.

Quem pode

Podem participar do Inova Oeste pessoas físicas, startups, empresas públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa e organizações públicas, desde que estejam nos 54 municípios da área de abrangência da Itaipu Binacional.

Seja Digital

As famílias são-miguelenses de menor renda cadastradas em algum programa social do governo federal têm direito de receber o kit gratuito para TV digital. Para isso, a Seja Digital (EAD - Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) estará disponibilizando ao Município de São Miguel do Iguaçu, nos próximos dias, uma pessoa que ficará responsável em cadastrar as famílias para adquirir o kit.

Quem pode?

Mais de 4 mil pessoas de São Miguel têm direito ao kit, contendo antena digital e conversor com controle remoto. O primeiro passo para retirada é fazer o agendamento pelo site sejadigital.com.br, ou pelo telefone 147, após o agendamento o kit será entregue via correio. O sinal analógico de TV será desligado em São Miguel no dia 28 de novembro de 2018.

7 de Setembro

O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro contará aproximadamente 3.200 participantes em Toledo. A edição deste ano será realizada mais uma vez no Parque Ecológico Diva Paim Barth, a partir das 8h. Ao todo, 82 grupos fizeram a inscrição para o evento. Entre eles, participaram escolas, empresas e demais entidades.

Semana da Pátria

As atividades da Semana da Pátria começam neste sábado (1º), e às 8h, em frente ao Paço Municipal Alcides Donin, e seguem até quinta-feira (6). Toda a comunidade está convidada a participar do canto do momento cívico. A programação se encerra com o desfile cívico, no dia 7 de Setembro, no Parque Ecológico Diva Paim Barth, a partir das 8h.

Feira Ponta de Estoque

No próximo dia 8 a Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina) realiza a tradicional Feira Ponta de Estoque com a participação de 27 empresas de diversos segmentos. O evento será realizado na Praça Amadeo Piovesan, das 7h30 às 17h, em Palotina. A exemplo das edições anteriores, os visitantes poderão contar com produtos de qualidade a preços especiais.