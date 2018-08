Panorama regional do dia 30 de agosto de 2018

Ecopontos

Começaram a chegar a Toledo as caçambas modelo Roll On Roll Off com capacidade de 24 metros cúbicos cada uma. Elas ficarão nos Ecopontos, dentro do Programa Toledo Cidade Limpa, que será lançada em setembro. O objetivo é mostrar ao cidadão o destino correto para o descarte dos resíduos.

Decoração natalina

Dezembro se aproxima e, mais uma vez, Assis Chateaubriand promete ser referência em decoração natalina. Assim como nos últimos anos, a cidade deve se tornar ponto turístico de visitação nas marcantes noites do período de Natal. Pensando nisso, a prefeitura iniciou a organização dos enfeites que deixarão a cidade bastante iluminada e colorida e a população também pode participar desse projeto natalino.

Campanha

Para tanto, a Prefeitura de Assis lançou neste mês de agosto a campanha para arrecadação de garrafas pet (transparentes e verdes) que servirão para ampliar a decoração em espaços públicos, como praças e avenidas. No ano passado, foram construídas árvores de plástico que deram um brilho a mais à cidade. Quem quiser doar pode levar as garrafas na Casa da Cultura ou ligar para o telefone (44) 3528-2889 e 3528-9172.

Jovens aprendizes

A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu publicou no Diário Oficial Eletrônico de terça-feira (28) o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de jovens aprendizes. Podem participar adolescentes e jovens com idade entre 14 e 22 anos, cuja renda per capita familiar não ultrapasse um salário mínimo vigente e que estejam frequentando a escola ou concluído o ensino médio.

Como se inscrever

As inscrições serão realizadas de 3 a 6 de setembro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, na recepção do hall de entrada do Paço Municipal Abel Bez Batti. O candidato tem de apresentar cópia da Carteira de Trabalho, dos documentos pessoais, comprovante de matricula escolar; comprovante de residência; comprovante da renda familiar; comprovante se beneficiário do Programa Bolsa Família.

Semana da Pátria I

Uma programação especial foi criada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes para a Semana da Pátria em Quatro Pontes. Ela ocorrerá em frente ao Paço Municipal, sendo às 8h para o hasteamento da bandeira e às 17h para o arreamento, incluindo mensagens ou apresentações sobre a pátria.

Semana da Pátria II

Na segunda-feira (3) haverá apresentações da Escola Municipal Dona Leopoldina. Para terça-feira (4) estão agendadas as apresentações do Departamento de Cultura e Esportes. Na quarta-feira (5), o Colégio Estadual Quatro Pontes se apresentará e, na quinta-feira (6), será a vez do Cmei Cantinho Feliz. O cronograma será encerrado na sexta-feira (7) pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ocasião em que os vereadores também se farão presentes.

Vacinação

Às vésperas do fim da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo (31/8), quase 100% do público-alvo foi imunizado em Quatro Pontes. A campanha começou dia 6 e todas as crianças de um a cinco anos incompletos precisam receber as doses. Dados do Ministério da Saúde mostram que 4,1 milhões de crianças em todo o País ainda precisam ser imunizadas. Em Quatro Pontes, a meta era imunizar 164 crianças.