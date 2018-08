Panorama regional do dia 29 de agosto de 2018

Abertura da Sipat

Começou segunda e segue até sexta-feira (31) a Sipat 2018 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu. Durante os cinco dias serão desenvolvidas várias atividades e palestras com intuito de prevenir acidentes no local de trabalho. Neste ano, a solenidade de abertura foi no CTG Querência Amada e contou com a presença do prefeito Claudio Dutra, secretários, membros da Cipa - os principais organizadores do evento - e servidores públicos.

Ponta de Estoque

Dias 8 e 9 de setembro tem a segunda edição da Feira Ponta de Estoque deste ano promovida pelo Núcleo e Conselho da Mulher Empresária, vinculado à Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon), no Centro de Eventos Werner Wanderer.

Giro do estoque

Normalmente muito aguardada pelos consumidores, a Feira tem como propósito fomentar o giro de estoque das lojas participantes e oferecer à população a oportunidade de adquirir produtos variados e de qualidade por preços mais baixos, antes da troca de estação.

Horários

No sábado, 8 de setembro, a Feira Ponta de Estoque começa às 18h e segue até 22h. No domingo, dia 9, o horário de funcionamento é das 8h às 11h30. Os consumidores terão à disposição aproximadamente 50 lojas dos segmentos de calçados, confecções, acessórios, eletrônicos e decoração.

Leilão público

No dia 11 de setembro, às 9h, a Prefeitura de Quatro Pontes promove leilão público para alienação de um veículo Vectra 2010/2010, bem declarado inservível para o Município. Do leilão, que será realizado na sala de reuniões da prefeitura, poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Os interessados podem agendar verificação prévia pelo telefone (45) 3279-8137, até 10 de setembro.

Curte um drone?

Cidade do Leste, no Paraguai, fronteira com Foz do Iguaçu, prepara-se para receber o DJI Fan Fest, o maior evento de drones. Assinado pela DJI - a principal empresa de drones do mundo -, a ação ocorre dias 4, 5 e 6 de setembro no Roma Shopping. Para os fãs de tecnologia, será a oportunidade de conferir, em primeira mão, os lançamentos DJI e debater sobre verdades e rumores sobre novos modelos da marca.

Vai de byke?

A Prefeitura de Cafelândia convida todos os ciclistas da região para uma prova de ciclismo em estrada rural neste domingo, a partir das 8h, com saída em frente da Coopercaf e 22 quilômetros de percurso, passando pelas comunidades de Santa Luzia e Campina. O evento servirá de base para as disputas da 24ª MiniOlimpíada que será realizada de 10 a 25 de novembro.

Sem aula na quinta

da rede estadual de ensino paralisarão as atividades nesta quinta-feira, 30. A mobilização marca 30 anos de ação contra professores em greve ocorrida em 1988, em frente ao Palácio Iguaçu. Os trabalhadores em educação realizarão ato público em Curitiba, reunindo servidores de todo o Estado. Educadores de Foz do Iguaçu e região que integram a base de abrangência da APP-Sindicato/Foz fortalecerão a mobilização na Capital do Estado.