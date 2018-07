Panorama regional do dia 28 de julho de 2018

ExpoConstruindo 2018 (Foto: Divulgação )

Plano-Diretor

A Secretaria de Coordenação e Planejamento está com um estande na Expo-Rondon 2018. No local, os rondonenses poderão encontrar informações sobre o PDM (Plano-Diretor Municipal), que está em processo de revisão. Ao definir as políticas públicas e abranger grandes diretrizes que norteiam o desenvolvimento, o PDM orienta a elaboração do Plano de Ações e Investimento e Leis Orçamentárias. Assim, todo investimento que é feito no município é previsto no PDM.

Oficinas

A partir de agosto serão realizadas diversas oficinas para construir a visão que os cidadãos têm de Marechal Rondon. Serão destacados os principais pontos positivos e negativos relacionados a diversos temas como: equipamentos (escolas, postos de saúde etc), trânsito, transporte público, segurança pública, habitação, lazer, principais atividades da localidade, atividades incômodas (indústria, mau cheiro, ruídos etc), problemas ambientais, entre outros. O primeiro encontro será dia 6, às 18h30, na Associação de Moradores do Distrito de Bela Vista.

Volta às aulas

Cerca de 1 milhão de estudantes matriculados na rede estadual de ensino do Paraná retomam a rotina escolar nesta segunda-feira (30) para início do segundo semestre letivo. As 2.150 escolas estaduais iniciaram as férias em 16 de julho. As aulas seguem até 19 de dezembro, cumprindo as 800 horas e os 200 dias letivos conforme LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Planejamento

Professores, pedagogos e funcionários voltaram às atividades um pouco antes. Na quinta (26) e sexta-feira (27) eles participam da Semana Pedagógica, voltada para o planejamento e estudo dos conteúdos curriculares.

Rede municipal

Em várias cidades as aulas também voltam na próxima semana. É o caso de Quatro Pontes, onde já está tudo organizado para receber os estudantes da Escola Municipal Dona Leopoldina, assim como do Colégio Estadual Quatro Pontes. Daqui para a frente, serão 98 dias letivos, totalizando os 200 dias estipulados na LDB.

Educação Infantil

No Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Cantinho Feliz não haverá aula devido à formação continuada do programa A união faz a vida, que ocorre em Marechal Cândido Rondon.

Especialidades I

Em breve, a região da Vila Pioneiro, em Toledo, contará com mais uma unidade de saúde. Dessa vez, é a nova estrutura destinada para a Central de Fisioterapia, Reabilitação e Terapias Complementares. O local será em frente à Piscina Aldo Bello, na Rua Tomás de Aquino. O investimento é de R$ 907.945,20 e o recurso está empregado pela Apler (Associação dos Portadores de Lesão Por Esforços Repetitivos).

Especialidades II

A Central irá fortalecer o atendimento de saúde daquela região que já conta com o Pronto-Atendimento Dr. Jorge Milton Nunes (Mini-Hospital) e a Farmácia Comunitária. Conforme a secretária de Saúde, Denise Liel, a nova unidade de saúde vai garantir mais facilidade e comodidade para pessoas que buscam saúde de qualidade.

ExpoConstruindo 2018

Projetos arquitetônicos em 3D, casa inteligente controlada pelo celular e equipamento para transporte de cadeirantes são destaques na quarta edição da ExpoConstruindo, que começou quinta-feira e segue até este domingo no Centro de Eventos de Cascavel. Hoje o atendimento é das 10h às 22h e amanhã, das 10h às 21h. A entrada é franca.