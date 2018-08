Panorama regional do dia 28 de agosto de 2018

Começam as aulas do Proerd

Estudantes do 5º ano da Escola Municipal Dona Leopoldina, em Quatro Pontes, iniciaram mais uma turma do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), e vão aprender sobre os cuidados com as drogas e a violência. As aulas são ministradas pelo soldado Pujol, instrutor do programa, a cerca de 50 educandos que terão atividades a partir de material didático com o livro do estudante “Caindo na real”. Acima, a foto da turma da manhã, abaixo, a galerinha da tarde.

Curso sobre compras

A Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas) promovem o curso Compras Públicas: como vender para o poder público e ter lucros. As inscrições estão abertas na Acisa, no Ponto de Atendimento ao Empreendedor. O curso ocorrerá dias 28, 30 e 31 de agosto, das 19h às 23h e será ministrado por Christiano Ceconello. Informações: (45) 3268-1497.

Feirão Corbélia

Quem está em busca de comprar com muito desconto, então é hora de se preparar para fazer as compras. Nos dias 5, 6 e 8 de setembro a Associação Comercial e Industrial de Corbélia realiza a segunda edição do Feirão Corbélia. São 26 empresas/lojas participantes dos mais diversos segmentos.

Descontos

Nesta edição, os descontos de até 70% permanecem, assim como a venda de produtos com valores de R$ 10 a R$ 100, e ainda condições especiais de pagamento. As lojas participantes estarão identificadas com um adesivo na porta. O atendimento será das 8h30 às 19h.

Linhas de crédito

Com aval da Prefeitura de Foz do Iguaçu, o Banco do Empreendedor e as agências do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob Três Fronteiras vão liberar R$ 12 milhões para empréstimos a juros baixos para microempreendedores individuais, agricultores familiares, micros e pequenas empresas.

Garantia

A prefeitura se compromete a injetar R$ 1,2 milhão de aval para alavancar o crédito e o microcrédito. Assim, a cada um real de garantia do Município, é possível impulsionar oito vezes esse valor em operações pela Garantioeste. Além disso, o Sicoob também assegurou outros R$ 2 milhões em linhas de financiamento. Com isso chegou-se ao montante de R$ 12 milhões que será disponibilizado.

Os juros

As taxas de juros vão de 1% a 1,5% ao mês pelo valor financiado, com prazo de pagamento que varia de 12 a 36 meses. A quantia emprestada deverá ser utilizada em custeio ou investimento, atendendo aos critérios estabelecidos no convênio.

Onde buscar

Os interessados devem procurar o Banco do Empreendedor e as agências do Sicoob em Foz do Iguaçu. Mais informações pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp (45) 99976-0072.

Passeio para os pais

Em homenagem ao Dia dos Pais, comemorado dia 12, o Passeio Ciclístico foi promovido fim de semana pela Escola Municipal Dona Leopoldina com apoio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Quatro Pontes. Cerca de 200 pessoas, desde pais, filhos, direção escolar, equipe pedagógica, professores, secretários, além do prefeito João Laufer, participaram do evento, que ainda teve gincana e piquenique.