Panorama regional do dia 27 de julho de 2018

Neurociência e comportamento

A maneira como o consumidor se comporta no processo de compra não é mais o mesmo há muito tempo. Muito antes de estar em contato com o vendedor fisicamente, ele já esteve em busca do produto desejado por outros mecanismos, segundo especialistas. Para tratar do assunto e mostrar os fatores que influenciam no momento da compra, por meio de estudos da neurociência e comportamento do consumidor, a Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon) traz a palestra gratuita “Neuromotivação, Neurovendas e Atendimento”, dia 15 de agosto, às 19h30, no auditório da entidade. A palestra será conduzida pelo professor especialista em desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos Jefersom Machado. Informações: (45) 3284-5704.

Concurso

Serão encerradas nesta quinta-feira (26) as inscrições para concurso público e processo seletivo público da Prefeitura de Quatro Pontes, que devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.consesp.com.br. A taxa é de R$ 60 ou R$ 100, valor estipulado de acordo com o cargo pretendido. As provas serão aplicadas dia 19 de agosto.

Desfile Alegórico I

A poucos dias do Desfile Alegórico em alusão ao 58° aniversário de Marechal Cândido Rondon, que será realizado nesta quarta-feira (25), os últimos detalhes estão sendo finalizados. No parque de exposições, um grande bolo decorativo está sendo confeccionado.

Desfile Alegórico II

Este ano, o desfile terá como tema o Hino Municipal, buscando evidenciar as riquezas do Município e divulgar ações, projetos e entidades que contribuem com o desenvolvimento rondonense. A concentração dos grupos será às 8h30 na Avenida Rio Grande do Sul, entre as Ruas Colombo e Dom João VI. Já o desfile está marcado para as 9h, e será na Avenida Rio Grande do Sul, no trajeto entre a Rua Colombo e a rotatória da bandeira.

Surpresa

A secretária de Assistência Social, Josiane Laborde Rauber, adianta que no fim do desfile será revelada uma surpresa inédita que a administração municipal preparou para os participantes do desfile e público presente.

Prêmios Toledo

Em paralelo com o início do trabalho de pesquisa, o Cojem (Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo) realiza nesta terça-feira (24) o coquetel de lançamento do Prêmio Toledo Destaque Empresarial e do Prêmio Toledo Destaque Empreendedor 2018. O evento será às 19h, no Abbey Road Empório Santa Maria.

Novidades

Para este ano, o Cojem apresenta novidades, além da tradicional parceria com a PUCPR/Campus Toledo na tabulação e na revisão dos dados, uma empresa terceirizada, a G10 Pesquisas, passa a ser responsável pela aplicação da pesquisa. “Nosso objetivo é aumentar ainda mais a confiança e a idoneidade do Prêmio, pois os conselheiros não irão mais acompanhar a pesquisa, excluindo assim qualquer chance de tendência para empresas do Conselho”, explica o presidente do Cojem, Lucas Luiz Jacobs.

Top of Mind

Serão 800 entrevistados em todos os bairros e no interior a respeito de 116 categorias diferentes de serviços e comércios de Toledo. Para isso, será utilizada a metodologia Top of Mind. O entrevistado tem sete segundos para responder a cada pergunta.

Quinta edição

Na ocasião também será feito o lançamento do Prêmio Destaque Empreendedor, que chega à quinta edição, com a parceria com o Sebrae/PR. O objetivo das premiações, que contam com o patrocínio da Sicredi Progresso PR/SP, é valorizar e incentivar o empreendedorismo toledano.

Lixo eletrônico

Nesta quarta (25) e quinta-feira (26), a Prefeitura de Quatro Pontes realizará mais uma campanha de lixo eletrônico. O recolhimento dos equipamentos será no parque de máquinas da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes (Viação e Obras), com atendimento das 8h30 às 17h.