Panorama regional do dia 27 de julho

(Foto: Milena Vargas)

Campanha de Lixo Eletrônico

O Departamento de Meio Ambiente de Quatro Pontes recolheu esta semana muitos eletrônicos, como caixas de som, desktop, estabilizador, fios/cabos, fontes, HDs, impressoras, modem, monitores, mouses, no-breaks, notebooks, placas de circuito, roteadores, teclados, scanners, servidores, unidades de CD/DVD, unidades de disquetes, videogames, aparelhos de DVD, de som e de vídeo cassete, brinquedos eletrônicos, aparelhos de fax, calculadoras, eletrodomésticos, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, ar-condicionado, frigobar, freezer, geladeira, aparelhos de telefone, celulares/carregadores, entre outros equipamentos.

Empreendedores I

A Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena) traz para o município o curso Bom Negócio Paraná. A capacitação é voltada a micros, pequenos, médios e empreendedores informais. As inscrições estão abertas na Acisa, no Ponto de Atendimento ao Empreendedor, do Sebrae. A participação é gratuita. As aulas ocorrerão todas as noites, de 31 de julho a 23 de agosto, com exceção dos fins de semana e do dia 17 de agosto, sempre das 19h às 22h30.

Empreendedores II

Os conteúdos do curso compreendem os temas Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica. “É uma oportunidade muito importante para quem já tem empresa ou pretende abrir seu empreendimento”, ressalta o secretário executivo da Acisa, Henry Mertz.

Bom Negócio

O Programa Bom Negócio Paraná tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos municípios onde atua, por meio da capacitação dos empreendedores visando o crescimento para a geração de emprego e renda da população local.

Colônia de Férias

Os pais que trabalham fora e não têm com quem deixar os filhos atendidos pelo Cmei Cantinho Feliz contam novamente com a colônia de férias, que está sendo oferecida pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Quatro Pontes durante o recesso escolar. São várias atividades lúdicas e educativas desenvolvidas com as crianças.

Parada

Segundo a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Araceli Tauchert, hoje é o último dia. Ela lembra que segunda-feira (30) não haverá aula. “Os educadores infantis participarão de uma formação continuada do programa ‘A união faz a vida’, em Marechal Cândido Rondon. É preciso ter essa parada pedagógica para que as profissionais possam dar continuidade ao excelente atendimento ofertado no Cmei”.