Panorama regional do dia 25 de agosto de 2018

Campanha Agosto Azul

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand realiza neste sábado (25) mutirão de exames que tem o público masculino, com idade acima dos 40 anos, como alvo. A ação faz parte da campanha Agosto Azul, realizada no Estado do Paraná com o objetivo de conscientizar os homens a cuidarem da própria saúde, especialmente de forma preventiva. Os atendimentos acontecem na Unidade de Saúde Maria Efigênia Ferracini Campos, ao lado do Posto de Saúde Central, das 7h30 às 12h. Na oportunidade, serão ofertados gratuitamente os seguintes exames: PSA (exame de próstata por meio de atestagem sanguínea), colesterol, glicemia capilar, além da verificação da pressão arterial. A expectativa é de que sejam feitos em torno de 800 exames. Para participar da ação, a Secretaria de Saúde orienta que todos levem algum documento de identificação.

Piscicultura I

A Comissão Central Organizadora da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe, em parceria com administração municipal, Emater e C.Vale, realizaram nessa sexta-feira (24) o 17º Seminário Estadual da Piscicultura. O evento reuniu mais de 500 pessoas ligadas ao setor, entre eles técnicos, estudantes, pesquisadores e produtores.

Piscicultura II

A produção brasileira de tilápia em 2017 foi de 357.639 toneladas, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR). Resultado que coloca o Brasil entre os quatro maiores produtores de tilápia do mundo, atrás de China, Indonésia e Egito.

Piscicultura III

O Paraná mais uma vez foi destaque na produção de peixes, atingindo 112 mil toneladas, cerca de 16% da produção nacional e 31,3% da produção total de tilápia, se consolidando como o maior produtor nacional, seguido por Rondônia, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. A tilápia representa cerca de 52% da produção nacional e mais de 95% da produção estadual.

Piscicultura IV

No Paraná, a região oeste tem destaque respondendo por 70% da produção estadual. Os municípios com as maiores produções são, em ordem de produção Nova Aurora, Assis Chateaubriand, Toledo e Maripá.

Empreendedorismo

Neste ano, a 6ª ExpoUT acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de agosto e, concomitante ao evento, ocorrerá o 6º Encontro de Iniciação Científica (ENDICT), o UTF pelo mundo e o 4º Workshop de Empreendedorismo e Inovação. Tudo isso no campus de Toledo da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

3ª Corrida Rústica

Acontece neste sábado (25), em Assis Chateaubriand, a 3ª Corrida Rústica Noturna Morada Amiga Beneficente. A prova pedestre será realizada em cinco categorias, nos naipes masculino e feminino, com percursos 4 e 8 quilômetros, na Avenida Tupãssi, com largada às 19h.

Cenário Econômico

Na próxima terça-feira, a Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon) e a Sicredi Aliança PR/SP trazem para a cidade a palestra gratuita “Cenário Econômico” com o doutor em Economia Aplicada e superintendente de Riscos e Economia do Banco Cooperativo Sicredi, Alexandre Barbosa (foto). A palestra se inicia às 8h30 e tem como objetivo abordar assuntos relacionados ao atual cenário econômico, ajudando o empresário/comerciante na tomada de decisões e no desenvolvimento do seu negócio. A promoção da palestra reforça o conceito e a importância da educação financeira e promove o associativismo. Ela é gratuita e os interessados devem retirar o ingresso na Acimacar ou em uma das agências Sicredi.