Panorama regional do dia 24 de julho de 2018

Construção de ponte (Foto: Divulgação )

Montagem de bijuterias

Estarão abertas até a próxima terça-feira (31) as inscrições para o curso de montagem de bijuterias no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Quatro Pontes. O curso é gratuito e visa ensinar técnicas de confecção de bijuterias, como colares, brincos, anéis, pulseiras e acessórios em geral. O público é prioritário e engloba as famílias acompanhadas pelo Cras pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o Paif, bem como os grupos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), beneficiários do Bolsa Família e do Família Paranaense. As vagas remanescentes serão disponibilizadas para a comunidade. O curso começa dia 6 de agosto. Informações: (45) 99984-0458.

Encceja 2018

Com a intenção de preparar, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Quatro Pontes ofertará aulas gratuitas aos inscritos no Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2018, tendo por local a Escola Municipal Dona Leopoldina. A primeira será de matemática hoje (25). E amanhã (26) haverá aula de língua portuguesa. Na próxima segunda-feira (30) será de redação e filosofia e na terça-feira (31) de história. Todas serão ministradas das 19h às 22h.

Como participar

Para participar não é necessário se inscrever. O único requisito é levar caderno, lápis e borracha. A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Araceli Tauchert, comenta que os professores são voluntários. “São pessoas que se dispuseram a ensinar. A princípio, temos as referidas aulas programadas, mas outras datas serão definidas para abranger as demais disciplinas”, assegura.

Varejo Mais em Ação

A turma formada por até 30 empresas terá capacitações até novembro com foco em gestão, finanças, visual de loja e atendimento ao cliente. É o Varejo Mais em Ação, uma parceria de 12 anos entre Fecomércio PR e Sebrae. São capacitações para incentivar melhorias e gerar desenvolvimento em empresas do comércio varejista de Foz do Iguaçu.

Liquida Palotina

A partir da próxima segunda-feira (30) tem início uma importante campanha de incentivo ao comércio de Palotina. Trata-se da Campanha Liquida Palotina, que se estenderá até o dia 11 de agosto com inúmeras promoções no comércio local. Nesse período, as empresas participantes estarão identificadas e oferecerão descontos especiais em seus produtos e serviços.

Construção de ponte

O prefeito de São Miguel do Iguaçu, Claudio Dutra, assinou ontem a ordem de serviço para a execução imediata da obra da galeria e da pavimentação asfáltica sobre o Arroio Pinto na Rua Euclides da Cunha. O ato foi realizado no gabinete do prefeito com a presença do secretário de Obras, Orivaldo Malaggi, representantes da empresa vencedora da licitação, Metalúrgica Damboni Ltda, gerente de Projetos, Luciano Neris, chefe de Divisão do Departamento Administrativo de Obras, Paulo Roberto Garlini, e o vereador Edson Ferreira. “Desde que a ponte caiu, em virtude das chuvas, a nossa equipe técnica de engenheiros esteve trabalhando para a construção de uma estrutura mais resistente. Seguimos todos os trâmites legais de uma licitação e as obras começam nesta quinta-feira”, disse Claudio. A construção tem prazo de execução de 120 dias e investimento de mais de R$ 250 mil.