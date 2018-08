Panorama regional do dia 24 de agosto de 2018

2º Dia D

Com o objetivo de alcançar a meta de 95% do público-alvo estabelecida pelo governo federal, a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon fará um 2º Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite e Sarampo neste sábado (25). Desta vez, apenas a Unidade de Saúde 24 Horas terá o atendimento, das 8h às 17h. A campanha segue até o dia 31 em todas as unidades de saúde das 8h às 17h, com exceção de Bom Jardim e São Roque. A Secretaria de Saúde orienta que apenas não devem ser vacinadas as crianças que receberam a vacina há menos de 30 dias. No caso de fazer mais tempo que isso, mesmo quem já tomou a vacina, deve receber nova dose.

Agosto Azul

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand realiza neste sábado (25) um mutirão de exames para o público masculino com idade acima dos 40 anos. A ação faz parte da campanha Agosto Azul, realizada pelo Estado do Paraná, com o objetivo conscientizar os homens a cuidarem da própria saúde, especialmente de forma preventiva.

Onde?

Os atendimentos serão feitos na Unidade de Saúde Maria Efigênia Ferracini Campos, ao lado do Posto de Saúde Central, a partir das 7h30. Na oportunidade, serão ofertados gratuitamente os seguintes exames: PSA (exame de próstata por meio de atestagem sanguínea), colesterol, glicemia capilar, além da verificação da pressão arterial. A orientação é que os homens estejam em jejum ao realizar os exames.

Aulas do Proerd I

Está programado para hoje (24) o início das aulas do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) na Escola Municipal Dona Leopoldina, de Quatro Pontes. A intenção é ensinar aos alunos do 5º ano os cuidados com as drogas e a violência.

Aulas do Proerd II

As aulas serão ministradas pelo soldado Pujol, instrutor do programa, a cerca de 50 educandos, que terão atividades a partir de material didático, com o livro do estudante “Caindo na real”. O Proerd só retornará neste segundo semestre porque no primeiro os alunos participaram do projeto “Justiça e Cidadania”, sendo que o encerramento com formatura ocorrerá no mês de novembro.

Aulas do Proerd III

Conforme a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Araceli Tauchert, a prefeitura, em conjunto com a direção escolar, retomou a parceria do Proerd em recente reunião com o soldado Pujol e o subcomandante do Pelotão da Patrulha Escolar da Polícia Militar de Toledo, subtenente Santos. “Quatro Pontes permanece, então, entre os municípios da microrregião que continuarão no caminho da prevenção”, afirma.

Lixo nos Amarelinhos

Toledo disponibiliza cerca de 100 contêineres amarelos para resíduos recicláveis, os chamados “amarelinhos”, além da coleta porta a porta. Contudo, a falta de conscientização da população ainda é um problema. Cerca de 80% desses contêineres recebem diariamente resíduos orgânicos, entulhos e outros que contaminam seu conteúdo.

Alerta

“Esse projeto foi criado para que as pessoas pudessem destinar corretamente os resíduos domésticos reaproveitáveis. Hoje são 65 famílias que dependem disso diretamente, pois realizam recolhimento, separação e fazem o destino correto desses materiais, de forma a contribuir com o meio ambiente. Ao contaminar o conteúdo dos amarelinhos com outros tipos de lixo, as pessoas estão comprometendo, inclusive, o ganha pão destas pessoas”, alertou Ricardo Santos.