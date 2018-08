Panorama regional do dia 23 de agosto de 2018

Maripá em festa

A administração municipal decretou ponto facultativo nos prédios públicos nesta sexta-feira (24) em virtude da realização da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe que ocorre de 24 a 26 de agosto em Maripá. O Decreto 144 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 17. Apenas os serviços essenciais serão mantidos. O Paço Municipal e as Subprefeituras estarão fechados na sexta-feira e retornam normalmente na segunda (27), às 8h. A Secretaria de Saúde terá atendimento normal.

Vales-compra

Na próxima terça-feira (28) será realizado o sorteio da etapa do Dia dos Pais da Campanha 2018 Premiado que está sendo realizada pela Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina). Os consumidores estão concorrendo a 20 vales-compras, sendo oito de R$ 250, oito de R$ 500 e quatro de R$ 1.000. O sorteio será na Acipa, a partir das 18h30. Mais de 100 empresas estão participando da campanha.

Visita técnica

Durante toda a semana estudantes dos nonos anos de escolas rondonenses e dos distritos participam de visita técnica à Acimacar. A visita visa fornecer uma visão abrangente do que se trata a associação comercial e industrial e tratar sobre empreendedorismo, cujo tema é motivo do concurso de vídeo amador trabalhado pela entidade no eixo educacional, em virtude do seu cinquentenário.

Aeroporto regional

Está programada para esta sexta-feira (24) a visita de técnicos da Secretaria de Aviação Civil na área indicada para construção do Aeroporto Regional do Sudoeste. A equipe vai até a região para fazer reconhecimento do local e verificar se o espaço comporta a construção das estruturas necessárias para o aeroporto. O local fica nas comunidades de Buriti e Canela, em

Renascença, bem perto da PR-280.

Pontapé inicial

“Essa vistoria é um passo importante, pois irá indicar o início da viabilidade do aeroporto, com uma série de projetos complementares que serão necessários”, afirma o vice-prefeito de Francisco Beltrão e coordenador da comissão especial do aeroporto da Amsop, Antonio Pedron.

Caratê

O projeto de caratê mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Social permanece com as inscrições abertas em Quatro Pontes, devendo ser realizadas no Departamento de Esportes, com Marlene, ou pelo telefone (45) 99928-0136, com o mestre Michel Gisch. As aulas gratuitas são de karatê power, power boxe, japonês e defesa pessoal e ocorrem no Centro Poliesportivo Seno José Lang. O atendimento é ofertado a partir dos dois anos de idade, incluindo pessoas com necessidades especiais.

Cooperjovem I

A Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu, em parceria com a cooperativa de crédito Sicoob, realiza pelo quarto ano consecutivo o programa Cooperjovem nas Escolas. A instrutora do programa, Maria Inês Bento, passou nas escolas para avaliar e acompanhar os projetos dos professores que fazem parte da formação. O objetivo é envolver toda a comunidade escolar.

Cooperjovem II

Com o programa, os alunos têm atividades complementares, aulas sobre cooperativismo e desenvolvimento de projetos nas escolas.

Visita Senac

O prefeito de Quatro Pontes, João Laufer, e o secretário de Administração, o vice-prefeito Tiago Hansel, receberam representantes do Senac-PR nesta semana para a entrega de um exemplar da publicação “Conexão com o comércio - Relatório de Gestão 2017 do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná”, que contempla os resultados obtidos em 2017 pelas entidades em atividade nos campos de representatividade, de educação profissional e de desenvolvimento social.