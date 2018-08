Panorama regional do dia 22 de agosto de 2018

Sipat começa segunda

O governo municipal de São Miguel do Iguaçu realizará na próxima semana a Sipat 2018 (Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho). A ação é coordenada pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e todos os servidores públicos municipais estão convidados a participar. A abertura da Sipat será no CTG Querência Amada na segunda-feira (27), às 8h, com a palestra Segurança Prioridade de quem valoriza a Vida - Comportamento Seguro, ministrada por João Carlos de Oliveira. São cinco dias de orientação técnica.

Rodada de negócios

A Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena) promove dois eventos esta semana voltados aos empresários do Município. Ontem promoveu rodada de negócios e, amanhã (23) ocorrerá um seminário relacionado à implantação do eSocial. O foco é o empresariado, segundo o presidente, Leonardo Redin, com o intuito de oferecer suporte em geração de negócios e também quanto à legislação. Informações: (45) 3268-1497.

Saúde na Escola

A Secretaria de Saúde de São Miguel do Iguaçu, por meio do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), realiza o Programa Saúde na Escola. A equipe formada por diversos profissionais vão até as escolas municipais desenvolvendo ações de promoção da saúde e educação para os alunos do 5º ano. Os principais temas abordados são prevenção do álcool, do tabaco, do crack e de outras drogas.

Saúde integrativa

Ontem as repartições públicas de Quatro Pontes ficaram fechadas conforme decreto assinado pelo prefeito João Laufer. É que os servidores participaram de um treinamento na Casa da Cultura com várias informações sobre cuidados com a saúde, incentivando a mudança da cultura focada em hábitos saudáveis.

Campanha

Segue em Marechal Rondon a Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite e Sarampo. Desde o último dia 6, o Município já vacinou 57,96% do público-alvo com doses de vacina contra a pólio e 56,17% com doses contra o sarampo. Os números foram apresentados ontem pela Secretaria de Saúde. A meta é atingir 95% do público-alvo, sendo que no Município são 2.353 crianças (de um ano de idade a menores de cinco anos).

2º Dia D

Para que a meta seja alcançada, a Secretaria de Saúde fará um 2º Dia D neste sábado (25), desta vez apenas na Unidade de Saúde 24 Horas, das 8h às 17h. Apesar disso, a campanha segue até o dia 31 em todas as unidades de saúde, sempre das 8h às 17h, com exceção de Bom Jardim e São Roque. Nesses dois casos específicos, os pais podem levar as crianças para as unidades mais próximas, que são em Iguiporã e Margarida, respectivamente.

Comitê Gestor

Foi realizado esta semana encontro do Comitê Gestor da Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas de Marechal Rondon, que integra o Programa Cidade Empreendedora. Um dos principais assuntos era referente aos trâmites da proposta de alteração da Lei Geral Municipal. O Comitê Gestor está organizando o lançamento de Portal Regional de Compras, em parceria entre o Sebrae e os municípios, que tem como objetivo ser uma ferramenta com o intuito de ajudar a tornar públicos os editais de licitação em todo o oeste do Paraná. No encontro foram tratados ainda da Lei de Inovação, que será discutida com o Codemar; parceria com a Garantioeste; e, divulgação do calendário de eventos e capacitações do Sebrae para com o Comitê Gestor.