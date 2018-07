Panorama regional do dia 21 de julho de 2018

Lixo orgânico

A direção da Inova, responsável pela coleta de lixo orgânico de Marechal Cândido Rondon, informa que na próxima quarta-feira (25), data em que se comemoram os 58 anos de emancipação político-administrativa do Município, não haverá coleta do lixo. Os trabalhos voltam ao normal na quinta-feira (26).

Cojem I

O Cojem (Conselho do Jovem Empreendedor) de Santa Helena reuniu seus membros essa semana para avaliar o 11º Arraiá do Cojem, realizado na última semana, assuntos relacionados à parte financeira, alteração do regulamento do Funjovem e alinhamento de objetivos com outras entidades de representação regional.

Cojem II

Conforme o presidente do Cojem, Joelson Backhaus, o encontro faz parte das reuniões ordinárias do Conselho do Jovem Empreendedor. O Arraiá do Cojem é um evento desenvolvido em parceria com os integrantes da Feira do Produtor, na conhecida Praça Central. A avaliação é uma forma de apontar os pontos positivos e o que precisa ser melhorado para ser levado em consideração em eventos futuros, segundo os membros.

Interação regional

Outro ponto de destaque é a aproximação às pautas e às iniciativas regionais, o que é feito por intermédio da atuação da Caciopar (Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná), neste caso, pelo núcleo jovem.

Agosto Azul

A Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa convida todos os homens do Município para participar da palestra alusiva à Campanha Agosto Azul. O encontro será realizado dia 3 de agosto, às 19h30, no Teatro Municipal Gustavo Fischer. A palestra tratará assuntos importantes e será direcionada à saúde do homem. Todos estão convidados a participar.

A campanha

A Campanha Agosto Azul incentiva os homens a se cuidarem. Ela foi instituída em 2012 no Paraná, quando ficou definido que o mês de agosto seria dedicado à realização de ações para incentivar a prevenção e a promoção da saúde do homem. O objetivo principal é motivar a mudança cultural para que os homens procurem atendimento médico e verifiquem sua condição de saúde com mais frequência, antes que doenças se manifestem de forma mais grave. Exames simples como testes para diabetes, hipertensão, Aids e hepatite estão disponíveis na rede pública de saúde e podem identificar enfermidade ainda em estágios iniciais.

Liquida Palotina

No próximo dia 30 será iniciada mais uma importante campanha de incentivo ao comércio de Palotina. Trata-se da Campanha Liquida Palotina, que se estenderá até 11 de agosto com promoções no comércio local. Nesse período, as empresas participantes estarão identificadas e oferecerão descontos especiais em seus produtos e serviços. O lançamento da promoção será no próximo dia 25, após o desfile comemorativo dos 58 anos de Palotina, na Praça Amadeo Piovesan.

Unir para crescer

Por meio do Programa Empreender, que conta com a parceria do Sebrae, a Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina) ajudou a criar o Núcleo Setorial de Engenheiros, Arquitetos e Imobiliárias. O núcleo surgiu após encontro de sensibilização em que os empresários e profissionais puderam conhecer sobre o programa e seus objetivos. No dia 20 de agosto acontecerá o planejamento estratégico do núcleo, que compreende uma análise do setor com enfoque para os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, bem como também levantamento das necessidades do grupo. Para saber mais ligue para (44) 3649-5855.

CIEE oferece 2 mil vagas

Cerca de 2 mil vagas de estágio estão disponíveis no CIEE/PR (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná) para estudantes matriculados em diversos cursos de nível médio, técnico e superior. São 884 vagas em Curitiba, 269 na Região Metropolitana e 878 nas unidades operacionais nos municípios do interior, totalizando 2.031 vagas em todo o Estado do Paraná.