Panorama regional do dia 21 de agosto de 2018

Bom Negócio Paraná

A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, em parceria com o Fomento Paraná e a Unioeste, está com inscrições abertas para o curso de capacitação Bom Negócio Paraná. São Miguel irá receber a sexta turma do curso gratuito que tem como objetivo capacitar e orientar o empreendedor na área de gestão empresarial. O curso é destinado para qualquer pessoa acima de 16 anos. As inscrições podem ser realizadas na Sala do Empreendedor, no Paço Municipal, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Informações: (45) 3565-8149.

Concurso público

Os candidatos inscritos no concurso público e no processo seletivo da Prefeitura de Quatro Pontes realizaram domingo (19) as provas aplicadas na Escola Municipal Dona Leopoldina, no Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Cantinho Feliz e no Colégio Estadual Quatro Pontes. Em ambos, a responsabilidade é da Consesp (Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda).

Inscritos

Ao todo, eram 1.026 inscritos, sendo 949 ao concurso público e 77 ao processo seletivo. O secretário de Administração, vice-prefeito Tiago Hansel, afirma que tudo transcorreu bem: “Poucos candidatos faltaram, ou seja, média de um ou dois por sala ou até nenhum. Realizamos as provas em Quatro Pontes para valorizar o Município. Foi muito cansativo arrumar todas as salas, mas tudo deu certo”. O gabarito já pode ser acessado no site da Consesp (www.consesp.com.br).

Estágio em Foz

A Câmara de Foz do Iguaçu já lançou edital de processo seletivo para contratação de estagiários. A partir desta terça-feira, 21 de agosto, os candidatos poderão realizar a inscrição, a qual será feita, pessoalmente, no Protocolo Geral do Legislativo, na Rua Oscar Muxfeldt, 81, Centro, das 8h às 14h, até 31 de agosto. São 12 vagas para estudantes de ensino superior de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Jornalismo, Direito. Há também a oferta de até cinco vagas para nível médio profissionalizante.

Pets vigiados

O primeiro-vice-presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Celino Fertrin, promulgou o Projeto de Lei 81/2017, que passa a vigorar como Lei Municipal 4.645/2018 que determina a instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos que prestam o serviço de banho e tosa em animais domésticos. A lei foi apresentada pelo vereador Protetor Jorge.

Maus-tratos

A justificativa da lei ressalta que o objetivo é evitar que ocorram maus-tratos aos animais e garantir o direito do cliente em verificar as imagens do procedimento realizado em caso de acidentes. Os estabelecimentos terão um ano para proceder a instalação dos equipamentos.

Agrotóxicos

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, promove nesta quarta e quinta-feira (22 e 23), em Cascavel, o Seminário sobre Agrotóxicos de Uso Agrícola. O evento será no Anfiteatro Emir Sfair. Informações: www.escoladegestao.pr.gov.br/.

Lar Rosas Unidas

Um termo de colaboração foi assinado ontem entre a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon com o Lar Rosas Unidas e tem como objetivo a execução do projeto "Acolhimento Institucional Para Todos". A ação visa à realização continuada do acolhimento institucional para idosos. O prazo de execução do termo é de 24 meses, totalizando custo de R$ 185.260. A Associação Lar Rosas Unidas é uma entidade sem fins lucrativos e tem a sede localizada no Bairro Botafogo desde 12 de março de 1984. Atualmente, 30 idosos são cuidados pela entidade.