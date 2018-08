Panorama regional do dia 1º de Agosto de 2018

Pesca no Lago de Maripá (Foto: Divulgação )

Dia dos Pais

A Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina) realiza a Campanha 2018 Premiado Acipa. Está em vigor a etapa do Dia dos Pais. Mais de 100 empresas estão participando e distribuindo cupons que darão direito a concorrer a 20 vales-compras, sendo oito de R$ 250, oito de R$ 500 e quatro de R$ 1.000. A relação de empresas que participam da campanha está disponível no site da Acipa (www.acipapalotina.com.br). O sorteio da Etapa do Dia dos Pais será no dia 28 de agosto, às 18h30, na Acipa.

Conexão 2018

A Acipa está participando da Campanha Liquida Palotina e comercializando passaportes para a Conexão Acipa 2018 com preços especiais. Até o dia 11 os passaportes podem ser adquiridos com os preços do primeiro lote. O valor para as três palestras é de R$ 165 para associados à Acipa e a estudantes. O valor para não associado é de R$ 190 para as três palestras. Acima de dez passaportes o preço da unidade é de R$ 150.

Palestras

A edição 2018 da Conexão Acipa será em outubro com a participação de três renomados palestrantes. No dia 1º tem Daniel Godri, dia 9, Cláudio Forner e dia 15 Luiz Felipe Pondé. Informações: (44) 3649-5855.

Avesui 2018

De hoje até sexta-feira ocorre em Medianeira a 17ª AveSui, feira de negócios do setor da cadeia produtiva de aves, suínos e peixes, energias renováveis e reciclagem animal. Nesta quarta-feira, às 18h, a cerimônia de abertura oficial contará com a presença do secretário de Agricultura do Paraná, George Hiraiwa. A Seab integra a lista de apoiadores do evento, que será realizado na Lar Centro de Eventos, Avenida 24 de Outubro, às margens da BR-277.

Casas populares

Até o dia 28 de setembro estão abertas as inscrições para as famílias que tem interesse em conquistar a casa própria em Assis Chateaubriand. Os interessados podem procurar a Secretaria de Assuntos Comunitários e Habitação na prefeitura e optar por duas linhas de recursos para a construção.

Mais 100 uniddes

De acordo com Franciane Micheletto, o Município de Assis pleiteia com a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) mais 100 unidades. “As famílias que optarem pelo FAR não precisarão comprovar renda familiar e também não há impedimento em ter restrição no nome. Já para os que se inscreverem no programa FGTS terão obrigatoriamente que comprovar renda e não poderão ter restrições”, explicou o diretor de Assuntos Comunitários Dorival Lulu.

Isenção IPTU

O prefeito de Assis Chateaubriand, João Aparecido Pegoraro, prorrogou o prazo para que os contribuintes aposentados ou beneficiários do INSS requeiram a isenção do IPTU de 2018. O novo prazo vai até 28 de setembro.

2ª Pesca no Lago

O Município de Maripá promove no dia 12 de agosto a segunda edição da Pesca no Lago. O evento será realizado no Parque Municipal Lani Bento Maria, com pesca liberada das 14h às 17h. A participação será em dupla, que deve ser formada por um adulto e uma criança ou adolescente de até 15 anos. As inscrições são limitadas e serão feitas no local das 10h às 13h30. Para validar a inscrição, cada integrante da equipe deverá entregar um quilo de alimento não perecível. A arrecadação será revertida a entidades da região. Como o evento é destinado à população maripaense, também deverá ser apresentado um comprovante de residência no ato da inscrição. Todos os participantes receberão um boné personalizado do evento.