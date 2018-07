Panorama regional do dia 18 de julho de 2018

Cras passa por reformas

Mediante aplicação de recursos próprios, o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Quatro Pontes passa por reformas e melhorias. Os serviços estão sendo executados pela Prespontes Serviços Ltda., vencedora do processo licitatório, a qual tem 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Os serviços solicitados pela prefeitura englobam pintura interna e externa, reforma do telhado - que apresentava infiltrações, implantação de nova calçada e readequação de banheiros, somando investimento total de R$ 40.743,81.

Remodelação

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, primeira-dama Odete Laufer, a revitalização no prédio se faz necessária. “A estrutura está com aspecto feio, pois faz tempo que manutenções não foram realizadas. Além disso, a meta do atual governo municipal é remodelar os prédios públicos, a fim de conservar as estruturas e mantê-las com boa aparência”, assegura.

Atendidos

Hoje, 326 famílias estão registradas no Cadastro Único e em torno de 600 em diversos programas ofertados pelo Cras de Quatro Pontes. “Após a conclusão dos trabalhos, o atendimento será ofertado de maneira ainda melhor à nossa comunidade”, diz.

Compras públicas

O Escritório de Compras Públicas de Cascavel informa sobre curso agendado para o período de 17 a 19 de julho, das 19h às 23h, na Acic, sobre Como fornecer para a administração pública. Gratuito, ele vai informar sobre benefícios da Lei 123/2006, legislação de compras e análise de riscos e preparação da licitação. O conteúdo é destinado a micros e pequenos empresários, MEIs, representantes, contadores e membros de entidades de classe. Outras informações pelo telefone (45) 3321-1421.

Qualidade de vida

Instituído em 2007, pelo Ministério da Saúde, o PSE (Programa Saúde na Escola), voltado a crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, promove saúde e educação integral. Em Toledo, com o propósito de prevenção de doenças entre os estudantes, há uma construção de cultura de paz nas escolas. São 37 instituições de ensino atendidas pelo programa, das quais 28 são Cmeis, mais 15 unidades de saúde que executam ações preconizadas pelo PSE.

Atividades

Algumas ações já foram realizadas no Município desde o começo deste ano. Uma delas é o combate ao Aedes aegypti, assim como a verificação da situação vacinal, o direito sexual e reprodutivo e a prevenção de violências e de acidentes. A promoção da saúde auditiva, da saúde ocular, da saúde alimentar, avaliação da saúde bucal, identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas também fazem parte das ações.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2018 de Marechal Rondon atendeu 591 famílias, conforme balanço apresentado pela Secretaria de Assistência Social. A entrega dos donativos, entre agasalhos, cobertores, calçados e demais artigos, aconteceu na sede e em quatro distritos. Em Porto Mendes, 79 famílias cadastradas foram beneficiadas com 2.028 peças. Em São Roque, 24 famílias receberam 580 peças. Outras 26 famílias foram atendidas em Margarida com 430 peças; e, o Distrito de Novo Três Passos, teve 26 famílias beneficiadas com 532 peças. Na sede municipal, foram atendidas 436 famílias com 8.910 peças.