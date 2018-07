Panorama regional do dia 14 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Formatura do Proerd

Na noite de quinta-feira (12), mais uma turma de alunos realizou a formatura do Proerd. O programa contra as drogas é desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a administração municipal de Serranópolis do Iguaçu. As atividades são com os alunos dos quintos anos da Escola Municipal. Receberam o certificado de conclusão desta etapa 73 alunos. O programa já está sendo executado no Município há vários anos e formou mais de 400 alunos.

Cursos

O Cras (Centro de Referência da Assistência Social) de Tupãssi comunica que o Senac realiza nos meses de setembro e outubro dois cursos profissionalizantes exclusivamente para beneficiários do Bolsa Família. Um deles é de preparo de salgadinhos, com 15 horas e 20 vagas. O outro é básico em manicure e pedicure, também com 20 vagas, mas carga total de 54 horas. Ambos são para maiores de 18 anos. Os interessados podem procurar o Cras no período matutino até 24 de agosto.

Concurso

A Prefeitura de Quatro Pontes segue com as inscrições abertas para concurso público e processo seletivo público até o próximo dia 26. Em ambos, a organização, aplicação e correção serão de responsabilidade da Consesp (Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda). As provas serão aplicadas dia 19 de agosto.

Vagas I

O concurso público abrange vagas para os cargos de educador infantil, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico clínico-geral (20 horas), médico clínico-geral (10 horas), médico ginecologista/obstetra, médico pediatra, procurador jurídico, professor, psicólogo, técnico agrícola, técnico em saúde bucal, encanador, jardineiro, operador de máquinas, operário, pedreiro, telefonista e zeladora.

Vagas II

Já o processo seletivo público tem vagas para os cargos de enfermeiro, médico generalista - clínico-geral, técnico em enfermagem, agente comunitário (dengue e endemias) e agente comunitário de saúde. Conforme os editais, as inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br. De acordo com o cargo, a taxa é de R$ 60 ou R$ 100.

Oratória

Mais um curso de oratória foi ministrado esta semana pelo especialista em comunicação e marketing e jornalista Diego Francener na Casa da Cultura de Quatro Pontes. Com o tema “Verbalize: a arte de se comunicar”, o curso foi ofertado pela prefeitura gratuitamente.

Quarto LirAa

A coordenação do Controle de Endemias de Assis Chateaubriand concluiu o quarto LirAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) de 2018. A amostragem se refere ao período de 2 a 6 de julho e apontou índice de 1,8%. Nessa etapa, foram visitadas 1.145 residências, onde 25 foram encontrados focos do mosquito.

Ônibus Lilás

Tupãssi recebeu esta semana o Ônibus Lilás, que consiste em uma unidade móvel de atenção à violência contra as mulheres, da Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social. O Ônibus Lilás percorre todo o Estado do Paraná oferecendo orientação jurídica e social nos casos de violência contra a mulher e ficou disponível durante todo o dia na praça central realizando atendimentos. Também foi realizado o Dia da Cidadania, uma oportunidade onde a população pode conhecer e participar de atividades sociais do município, como a disponibilidade dos serviços da Secretaria de Assistência Social e Saúde.