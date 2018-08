Panorama regional do dia 14 de agosto de 2018

Agosto Azul e Zé Gotinha

A Secretaria de Saúde de São Miguel do Iguaçu, em parceria com Acismi e o Rotary Club, realizaram sábado (11) duas ações envolvendo toda a comunidade são-miguelense. No Centro, uma equipe multifuncional da Saúde conscientizou os homens sobre o Agosto Azul, entregando informativos sobre hipertensão, diabetes, saúde mental, tabagismo e autocuidado. Também realizaram 59 aferições de pressão e 37 testes de glicemia. Outra equipe acompanhou o Zé Gotinha, que passou pela área central incentivando as crianças e os adultos para se vacinarem contra a poliomielite e o sarampo. A campanha segue até 31 de agosto e, neste sábado (18), será realizado o “Dia D” de mobilização nacional, com horário de atendimento nas UBS das 8h às 17h.

Direitos da criança

A Secretaria da Assistência Social de Serranópolis do Iguaçu, com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), convida a comunidade para participar da 3ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. O tema deste ano é: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. A programação terá início às 8h30 no Centro de Cultura, nesta quinta-feira (16). Todos estão convidados.

Desfile cívico I

Está marcada para as 14h desta terça-feira (14) a reunião de planejamento para o desfile cívico de Quatro Pontes, que integra a programação dos 26 anos de emancipação político-administrativa do Município durante o mês de setembro. O encontro será na sala de reuniões da prefeitura.

Desfile cívico II

O desfile cívico está sendo organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e será realizado dia 16 de setembro, com início às 9h30. Conforme a secretária Araceli Tauchert, “grupos, clubes, associações, empresas, indústrias e demais pessoas que tem interesse no evento estão convidadas a participar da reunião. Na ocasião, vamos sanar dúvidas e explicar como acontecerá o desfile cívico”.

Estagiários

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu lançou nessa segunda-feira (13) Processo Seletivo para Estagiários de níveis médio e ensino superior. As inscrições são gratuitas e vão de 21 a 31 de agosto de 2018. As oportunidades são para estudantes de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Jornalismo, Direito e Nível Médio/ profissionalizante. Serão ofertadas até cinco vagas para nível médio e até 12 para nível superior.

Salários

A carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais) e o valor da bolsa é de R$ 1.344 para os estagiários de nível superior e de R$ 1.294 para os de nível médio. Além disso, os estudantes terão direito ao vale-transporte para utilização na despesa de deslocamento ao trabalho por meio do Sistema Único de Transporte Coletivo.

Feira do Melado

Capanema deve receber 100 mil pessoas na 20ª edição da Feira do Melado, que será realizada de quarta-feira (15) a domingo (19) no Parque de Exposições Armandio Guerra.

Projeto estadual

Estão abertas as inscrições para as atividades do projeto estadual “Esporte para toda a vida” em Quatro Pontes, que será coordenado pelo Departamento de Esportes, por meio dos professores Juliano West Walker e Edevaldo de Moura (Mico) e os estagiários Andrei e Nicole. Em torno de 400 quatropontenses, dos seis anos à terceira idade, devem ser atendidos pelo projeto, que contemplará as modalidades de futebol, voleibol, handebol, basquete e atletismo. A matrícula precisa ser feita no Departamento de Esportes, com a apresentação de um documento pessoal.