Panorama regional do dia 13 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Campanha do Agasalho

Após passar por São Roque, a entrega de donativos da Campanha do Agasalho foi realizada ontem no Distrito de Margarida, em Marechal Cândido Rondon. A programação de entrega dos donativos feita pela Secretaria de Assistência Social segue hoje na Escola Municipal São Batista, Distrito de Novo Três Passos. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Os interessados devem levar bolsas. Nos locais de entrega há opções em agasalhos, cobertores, calçados e demais artigos com peças para todas as idades e gostos.

Liquida Palotina

De 30 de julho a 11 de agosto será realizada a Promoção Liquida Palotina para fomentar as vendas no comércio. Nesse período, as empresas participantes estarão identificadas e oferecerão descontos especiais em seus produtos e serviços. O lançamento da promoção será no dia 25, após o desfile comemorativo dos 58 anos de Palotina, na Praça Amadeo Piovesan.

Nova tencologia

Há dois meses, a Emdur (Empresa Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano de Toledo) realizou a aplicação de uma nova tecnologia para compactação de solo no projeto de pavimentação de estradas rurais. O CBR Plus foi aplicado na OT - 327, Estrada Félix Bordignon, que liga a BR-163 até a estrada que vai a Novo Sobradinho. Passado o primeiro período de avaliação, esta semana teve início o processo de pavimentação da via. São 850 metros lineares de asfalto nesse trecho.

Fácil e barato

A tecnologia promete revolucionar a compactação de solo tornando desnecessária a aplicação da base de pedra brita graduada, proporcionando inúmeros ganhos administrativos e ambientais. De acordo com o superintendente da Emdur, Rodrigo Sales, ainda é prematuro avaliar em definitivo se o produto será realmente adotado para os projetos do Município. “Está ficando muito bom o serviço. Mas somente depois que liberar o tráfego é que vamos fazer a análise final”. A previsão é de redução de 10% no custo.

Voos em Foz

A Andes Linhas Aéreas vai reprogramar as operações de Foz do Iguaçu com Buenos Aires e Salta, na Argentina. Os voos já estavam sendo comercializados no site da companhia e estavam previstos para começar neste mês. A empresa pretende iniciar as novas rotas, com três frequências semanais (terças, quartas e quintas) entre os destinos na temporada de verão (janeiro e fevereiro). Não há previsão do início.

Crédito para taxistas de Foz

O Banco do Empreendedor reabrirá por meio do convênio com a Fomento Paraná a linha de crédito para taxistas de Foz do Iguaçu. A operação estará disponível a partir da segunda quinzena de agosto e tem como objetivo incentivar a compra de veículos para utilização no serviço. O crédito para a compra de veículos está limitado a R$ 26 mil ou 60% do valor do veículo. O orçamento total previsto é de R$ 5 milhões. Podem se habilitar ao financiamento para aquisição de veículos pessoas físicas, titulares de autorização, permissão ou concessão do Poder Público para exercer, comprovadamente, em veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo de passageiros, na categoria táxi, devidamente registrado nos órgãos municipais competentes que regulam a atividade. O prazo de pagamento do crédito é 48 meses e as taxas de juros iniciam a partir de 1,67% ao mês. Em Foz, foram beneficiados mais de 260 taxistas e atualmente 79 deles ainda estão com seus contratos vigentes. Os valores atuais ultrapassam a soma dos R$ 2.969.365,20.